Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2024.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:
KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU
Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 29 Kültür ve Turizm Uzman
Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği
hükümlerine göre, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.
I- SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak, (01/01/1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
c) İlanda yer alan kadrolar çerçevesinde ilgisine göre en az 4 (dört) yıllık
lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;
1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
2. Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak.
3. İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.
4. Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak.
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yılında
yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
KTU.YRD.1- Hukuk Fakültesi mezunları için,
a) KPSS P4 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'C' düzeyinde puan aldığını
belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda
belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel
sayısı; 12 (on iki))
KTU.YRD.2- Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için,
a) KPSS P34 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını
belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda
belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel
sayısı; 5 (beş))
KTU.YRD.3- İktisat, İşletme ve Maliye bölümü mezunları için,
a) KPSS P28 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını
belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda
belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel
sayısı; 8 (sekiz))
KTU.YRD.4- Kamu Yönetimi bölümü mezunları için,
a) KPSS P29 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını
belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda
belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel
sayısı; 4 (dört)); kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek
puandan başlanarak
sıralanması neticesinde; sayısının öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular elektronik ortamda 16.12.2024- 30.12.2024 tarihleri arasında, e-Devlet
üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden yapılabilecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
III- DİĞER HUSUSLAR:
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, yarışma
sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez
ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere
suç duyurusunda bulunulur.
IV- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
Yarışma sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro
sayısı kadar asil aday belirlenecektir.
Sınav Kurulu tarafından asil aday sayısının yarısı kadar yedek aday tertip
edilecektir.
Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan,
ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan
boşalan/atama yapılamayan kadroya, yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak
yedek listeden atama yapılabilir.
V- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde
ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sınavını kazanan adaylar www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
İlanen duyurulur.