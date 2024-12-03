Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:



KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU



Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.



I- SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,



b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)



c) İlanda yer alan kadrolar çerçevesinde ilgisine göre en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;



1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak.



2. Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak.



3. İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.



4. Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak.



d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;



KTU.YRD.1- Hukuk Fakültesi mezunları için,



a) KPSS P4 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,



b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 12 (on iki))



KTU.YRD.2- Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için,



a) KPSS P34 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,



b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 5 (beş))



KTU.YRD.3- İktisat, İşletme ve Maliye bölümü mezunları için,



a) KPSS P28 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,



b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 8 (sekiz))



KTU.YRD.4- Kamu Yönetimi bölümü mezunları için,



a) KPSS P29 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,



b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 4 (dört)); kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak

sıralanması neticesinde; sayısının öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)



II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:



Başvurular elektronik ortamda 16.12.2024- 30.12.2024 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.



Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.



Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.



III- DİĞER HUSUSLAR:



Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.



IV- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME:



Yarışma sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenecektir.



Sınav Kurulu tarafından asil aday sayısının yarısı kadar yedek aday tertip edilecektir.



Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.



V- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:



Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.



VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:



Yarışma sınavını kazanan adaylar www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.



İlanen duyurulur.

