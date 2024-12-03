Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere

3 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.

A) BAŞVURU SÜRESİ

Adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumunca ilan edilmesi ile birlikte gerekli şartlara sahip olmaları halinde 5 (beş) gün içerisinde Türkiye İş Kurumu açık iş ilanlar bölümünden elektronik ortamda ve/veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabileceklerdir.

B) BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

. En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSS P48 puan türünden en az 60 (Altmış) ve üzeri puan almak.

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)

. 06/12/2024 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (06 Aralık 1989 ve daha

sonraki doğumlular.)

. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

. Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

C) ADAY LİSTESİ, SINAVA GİRİŞTE VE SINAV SONRASI İSTENECEK BELGELER

. Aday listesi, Türkiye İş Kurumuna yapılan başvuruların sonunda, Türkiye İş Kurumunca KPSS puan sıralamasına göre düzenlenecektir.

. Aday listesi, Genel Müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip, resmi internet adresimizde (www.kiyiemniyeti.gov.tr) "Duyurular/Haberler" başlığı altında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

. Aday listesinde isimleri bulunanlar, Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.kiyiemniyeti.gov.tr) "Duyurular/Haberler" başlığı altında "Dokümanlar" içinde yayımlanan "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu- Form 1" nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyerek, bu forma yine aynı internet adresinde yayımlanan formata uygun "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2", "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Özgeçmiş Formu-Form 3", KPSS sonuç belgesi, Yükseköğrenim kurumu diploma veya geçici mezuniyet belgesinin varsa denklik belgesinin aslı ya da onaylı sureti, Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, Kimlik belgesi sureti ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi ile erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin en geç 20 Aralık 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cd. No:16/A 34676 Üsküdar/İSTANBUL adresine posta/kargo yoluyla veya şahsen teslim edilmesi esastır.

Eksik bilgi ve belgeleri bulunduğu anlaşılan adaylar mülakata alınmayacaktır.

. Başvuru esnasında istenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde, fotokopileri Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanarak işleme alınabilir.

. Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler. Belgelerin sahte veya hileli olduğunun anlaşılması halinde aday hakkında gerekli yasal süreç başlatılacaktır.

. Adayların sınava giriş için Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere; T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden birini bulundurması gerekmektedir. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

. Sınavı kazananlardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi, aday hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

D) SINAV YERİ, TARİHİ ve SAATİ

. Sınav Tarihi: 16/01/2025

. Sınav Saati: 10.00

. Sınav Yeri: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cd. No:16/A Üsküdar/İSTANBUL.

. Adaylar, "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2" üzerinde kayıtlı başvuru numarasına göre sınava alınacaklardır.

. Adaylara, sınav tarihi, saati, yeri ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

. Adayların, sınav saatinden en geç yarım saat önce (09.30) sınav yerinde bulunmaları gerekli olup, sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

. Sınav için diğer ayrıntılı bilgilerwww.kiyiemniyeti.gov.trweb adresinden veya 0 (216) 531 40 96 ve 0 (216) 531 40 00 dan Dahili: 5361 numaralı telefonlardan temin edilebilir.

E) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, GİRİŞ NOTU VE DİĞER BİLGİLER

Sınav, sözlü olmak üzere tek aşamalı ve aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılacaktır:

. Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat), Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Deniz Ticareti), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Mal Varlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar),

. İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İktisadi Analiz.

. Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Sistemi.

. Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap.

. Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.

Sınavda adayın sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin yanı sıra; genel kültürü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve muhakeme gücü, ifade ve temsil kabiliyeti, özgüven ve ikna kabiliyeti, tutum ve davranışları değerlendirilecektir.

Giriş sınav notu; yazılı giriş sınavı olarak kabul edilen kpss puanı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayın 100 üzerinden en az 70 puan alması gereklidir. Bu puanı geçen adaylar içinde en yüksek notu almış olan adaydan başlamak üzere asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Sıralamada puanların eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Sınavı kazanan adaylar ve istenecek belgelerwww.kiyiemniyeti.gov.trweb sitesinde yayımlanacak, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.