İzmir Demokrasi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2024/2)

Üniversitemizin bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 28.06.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 4 (dört) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda belirtilen genel şartlar ile hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak (657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları kaybettiği halde başvuru yaptığı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.),

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,

5. Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımak ve belgelendirmek,

6. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.),

7. Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun puan türünde, başvuruda istenen puan ve/veya üzeri puan almış olması gerekmektedir. Lisans mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P93), Lise mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P94) puanı sahip olmak.

8. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

9. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerden, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecek, hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

10. İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih ve sonrasında alınan sertifikalar geçersiz sayılacaktır.

11. Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

12. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

2- ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. Başvuru esnasında sadece; hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlarda belirtilen, istenilen alanlarda eğitim aldığını/çalıştığını gösterir çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar sisteme yüklenecektir. Deneyim istenilen pozisyonlarda ise hem SGK hizmet dökümü, hem de resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgeleri sisteme yüklenecektir.

(Çalışma/iş deneyim belgelerinde; çalışma süresi, görev unvanı açıkça belirtilmiş, ıslak imzalı/onaylı olmalıdır. SGK hizmet dökümünde ise e-Devlet Kapısından alınan meslek kodunu gösterir karekodlu belgeler sisteme yüklenmelidir.)

4. Adaylar başvuru esnasında sisteme başka herhangi bir belge yüklemesi yapmayacaklardır.

5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

3- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, e-Devlet Kapısı ''İzmir Demokrasi Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:30'a kadar yapabileceklerdir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya sistemde gecikme veya teknik sorunlar yaşanan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türünde puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

3. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi www.idu.edu.tr ve www.personel.idu.edu.tr adreslerinden ayrıca ilan edilecektir.

6. Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

7. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların; süresi içinde atanmak üzere başvuru yapmadığı, atanma başvuru süresi bitiminden sonra müracaat ettiği, istenilen belgeleri eksik getirdiği, yanlış yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu, feragat ettiği veya aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımadığının tespit edilmesi hallerinde müracaatları işleme alınmayacaktır. Yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları sağlayanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

8. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

10. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde (İzmir ilinde) ikamet etmek zorundadır.

11. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

12. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Diploma veya Mezun Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Yurt dışından alınmış diploma ise denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmelidir.),

2. 2024 KPSS Sonuç Belgesi,

3. Nüfus Cüzdan Sureti (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

4. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

5. 1 (bir) adet Fotoğraf,

6. Özel Şartlarda Belirtilen İstenilen Alanlarda Çalıştığını Gösterir, Çalışma/Görev Belgeleri veya Sertifika Belgelerinin Aslı veya Onaylı Sureti (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

7. Meslek Kodunu ve İşyeri Bilgilerini Gösterir SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

9. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında "Belgenin Neden Verileceği" alanının "Devlet Memuriyeti" olarak doldurulması gerekmektedir.),

10. Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Çalışmasına Engel Bulunmadığına Dair Sağlık

Raporu

6- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

1. 2024/2-1 Büro Personeli (1 Kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. İyi derecede bilgisayar kullanabilmek, ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve kamu ihale mevzuatı konularında eğitimi olmak ve bunları belgelendirmek (Adaylar bilgisayar sertifikası veya bilgisayar içerikli ders alıp başarıyla tamamladığını gösteren onaylı transkript, ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve kamu ihale mevzuatı ile ilgili eğitim aldığını gösterir MEB/Üniversite onaylı sertifikalarının aslını veya onaylı suretini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.),

d. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e. 4110.03 meslek kodu ile Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak üzere çalıştırılacaktır.

2. 2024/2-2 Büro Personeli (2 Kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

c. İyi derecede bilgisayar kullanabilmek, iletişim becerisine sahip olmak, yönetici asistanlığı, resmi yazışma, dosyalama ve arşivleme konularında eğitimi olmak ve bunları belgelendirmek (Adaylar bilgisayar sertifikası veya bilgisayar içerikli ders alıp başarıyla tamamladığını gösteren onaylı transkript, diksiyon, yönetici asistanlığı, resmi yazışma, dosyalama ve arşivleme konularında eğitim aldığını gösterir MEB/Üniversite onaylı sertifikalarının aslını veya onaylı suretini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.),

d. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e. 4110.03 meslek kodu ile Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak üzere çalıştırılacaktır.

3. 2024/2-3 Psikolog (1 Kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. İyi derecede İngilizce bilmek. (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 85 (seksen beş) veya karşılığı bir puan almış olmak)

d. Çeşitli psikoterapi teknikleri ve testlerine yönelik eğitimleri olmak, iletişim becerisine sahip olmak, işaret dili bilmek ve bunları belgelendirmek (Adaylar bilişsel davranışçı terapi eğitimi, kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi, BDT yönelimli sınav kaygısı ve başa çıkma yolları eğitimi, MMPI eğitimi, yetişkin psikoterapisinde testler eğitimi, çocuk ve ergenlerde kullanılan terapi teknikleri eğitimi, EMDR uygulayıcı eğitimi, farkındalık teknikleri ile psikoterapi uygulamaları eğitimi, diksiyon, işaret dili ile ilgili eğitim aldığını gösterir MEB/Üniversite onaylı sertifikalarının aslını veya onaylı suretini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.),

e. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

f. 2634.01 meslek kodu ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapmak üzere çalıştırılacaktır.

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