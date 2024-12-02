Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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A - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1 - Başvuracak adayların yukanda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim mezunlan için 2024 KPSS (P94), önlisans mezunlan için 2024 KPSS (P93) ve lisans mezunlan için 2024 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.

4- Başvuracak adayların "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kuram ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

5-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak.

6- Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

7- tş deneyimi şartının ilgili öğrenimden sonra sağlanması gerekmektedir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1-Başvurular, e-Devlet üzerinden "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://iscalimkariycrkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 01/12/2024-09/12/2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu sebeple adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

2-Adaylar birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

C- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1 - Diploma veya mezuniyet belgesi ya da barkodlu e-Devletten alman belge,

2- Kimlik kartı fotokopisi,

3- Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge,

4- KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,

5- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu e-Devlet çıktısı),

6- Yukarıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyona ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler,

7- Bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1-KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara aynca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

2-İlan edilen her bir pozisyonun S (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

3-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4-Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal etme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BİLGİ İÇİN:

www.kmu.edu.tr/personel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

E-posta: [email protected]

Tel: O 338 226 2044,0 338 226 3353

Adres: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre Yerleşkesi 70200 Merkez / KARAMAN

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