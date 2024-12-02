Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları, "Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde'' belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Anılan kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Söz konusu yönerge (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresinde temin edilebilir. Adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (yurt dışından alınan diploma denkliklerinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.)

Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olup, profesör, doçent ve doktora öğretim üyesi kadrolara başvuracak adaylar, başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren profesör için 6, doçent ve doktora öğretim üyeleri için 4 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına, doktora öğretim üyesi kadrosuna başvuranların, ilgili birimlere teslim etmeleri, herhangi bir kurumda çalışanlar ise, hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.

Başvurular 02.12.2024 - 18.12.2024 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: Öğretim üyesi/elemanı başvuru formu https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire- baskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir.

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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

d) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

e) Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Posta ile yapılan başvurularda, son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden sorumlu değiliz)

1- Belge suretlerinin, noterden veya "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak, resmi kurumlarca ıslak imzayla onaylaması gerekmektedir.(e-Devletten alınan, kare kodlu evraklar kabul edilecektir)

2- Gerçeğe aykırı belge beyanda bulunulduğu sonradan tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- Yurtdışından alınmış diplomaların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslını veya onaylı suretinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.

5- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler

Başvuru Formu, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/lisansüstü diploma (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan kare kodlu belgeler kabul edilir), transkript belgesi, ALES belgesi, hizmet cetveli, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,(meslek yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından, bu belge zorunlu değildir), son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydının olmadığına dair belge, erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenecek Belgeler

Başvuru Formu, Özgeçmiş, Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı, Mezuniyet Belgeleri, Öğrenci Belgesi ve Transkript, Kimlik fotokopisi. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

SINAV TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi : 02.12.2024

Son Başvuru Tarihi : 18.12.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.12.2024

Sınav Giriş Tarihi : 27.12.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.12.2024

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