Boğaziçi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70'i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

1- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde JAVA ile yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

. Spring, Spring Boot veya Quarkus teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak,

. J2EE, EJB 3.X, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, maven, gradle konularının en az birinde bilgi sahibi olmak,

. SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az 1 (bir) projede çalışmış olmak,

. JSP, Servlet, Restful webservices ve birim (unit) testleri konularında bilgi sahibi olmak,

. Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache Tomcat uygulama sunucularından en az birinin konfigürasyonu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile uygulama geliştirmiş olmak ve yönetmek,

. PL/SQL yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

. CDI veya Spring Dependency Injection konuları hakkında bilgi sahibi olmak,

. JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. BPM veya ESB patternleri ve orta katman mimarisi konularında bilgi sahibi olmak,

. Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi olmak,

. Yazılım performans ölçümleri konusunda (JMeter vb. araçlar ile) bilgi sahibi olmak.

. GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,

2- KIDEMLİ SİSTEM UZMANI

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. UNIX, AIX veya Linux işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Sistem yazılımları ve Script Language (shell, perl ,pyton) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Debian, Ubuntu veya CentOS Linux işletim sistemi kurulumu, LAMP (Linux Apache/Nginx Mysql PHP) modüllerini kurup kullanım ihtiyaçlarına göre yeni modüller yükleyebilmeli, performans ayarları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Postgresql veya MySQL gibi veritabanlarının ayarlarını ve indexleri ihtiyaca göre optimize etmek. Master to Slave, Master to Master şeklinde Replikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak,

. Sanallaştırma sistemlerinde hakkında bilgi sahibi olmak (Tercihen HyperV, Vmware, Proxmox, Ovirt, Docker),

. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak,

. DHCP, DNS, Proxy, E-Posta (özelllikle Postfix), yük dengeleme (loadbalancing )ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi sahip olmak,

. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi sahibi olmak,

. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

. Sunucu sistemlerinin yönetim ve yedekleme işlemlerini kurgulamak, kurulum ve sürekliliğini sağlamak hakkında bilgi sahibi olmak,

. Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Bash, PHP, Python scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

. Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda yönetici seviyesinde bilgi sahibi olmak,

. Omurga Switch yönetmiş ve konfigure konusunda bilgi sahibi olmak,

. Kampüs ağlarının tasarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımını yapabilecek bilgiye sahip olmak,

. Routing, Switching, WAN, VPN, Genel Ağ Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. Kablolu ve kablosuz LAN/WAN, IP Switching ve Routing, veri iletişim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch, wi-fi controller vb), iletişim ağı pasif cihazları, Firewall, SSL VPN, VOIP, DHCP, VLAN, Internet, Dijital telefon santralleri konularında bilgi sahibi olmak,

. Tüm sistem gereksinimlerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve takibini yapma bilgi sahip olmak,

. Proje yönetimi ve IT altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Bilgi güvenliği (ISO-27001,KVKK) politikaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Bilişim sistemleri ile ilgili teknik sertifikalara sahip olmak,

. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda kurulum ve yönetim konusunda bilgi sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,

3- SİSTEM UZMANI

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Minimum 3 yıl deneyim sahibi olmak,

. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

. Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

. Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,

. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Windows Server, VMWare, Cluster yapılandırma, Active Directory, IIS, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, Failover Cluster mimarisi vb. konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

. System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Powershell scripting konusunda konusunda bilgi sahibi olmak,

. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi sahip olmak,

. Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek/Beşiktaş /İSTANBUL

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)

e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)

f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),

h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

j) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacak olup Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

c) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları www.bogazici.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 19/12/2024 tarihinde saat 10:00'da Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Kandilli Kampüsü) yapılacaktır. Sözlü sınav 19/12/2024 tarihinde saat 14:00'da Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Kandilli Kampüsü) yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR

SINAVIN ŞEKLİ;

a) Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI; yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X. ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi : Resmi Gazete'de yayımlandığı gün

Başvuru Tarihi : Resmi Gazete yayım tarihi itibari ile 15 gün

Yazılı/Sözlü Sınav Tarihi : 19/12/2024

Sınav Sonucu Açıklama Tarihi : 23/12/2024

11300/1-1