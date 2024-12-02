Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, kimlik kartı fotokopilerini, özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; ilana başvuru dilekçelerini, kimlik kartı fotokopilerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü için Personel Daire Başkanlığı'na, diğer öğretim üyesi kadroları için de ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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a) Doktorasını İletişim Bilimleri alanında almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Türkiye sinema tarihi alanında yayını olmak.

b) Doktorasını animasyon, anime veya manga alanında almış olmak; SSCI veya AHCI tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde animasyon, anime veya manga alanlarında yayını olmak.

c) Lisans derecesini Türk Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. Doktora derecesini Karşılaştırmalı Edebiyat alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Edebiyat alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI, AHCI veya ESCI tarafından taranan dergilerde Karşılaştırmalı Edebiyat alanında yayını olmak.

d) Doktora derecesini Psikoloji alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Psikoloji alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde görsel algı ve bilişsel nörobilim alanında yayını olmak.

e) Doktora derecesini Moleküler Biyoloji ve Genetik veya ilgili bir alanda ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Biyolojik bilimler alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde kovalent bağlanan inhibitörlerin keşfi alanlarında yayını olmak.

f) Doktora derecesini İşletme alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentliğini uluslararası iktisat veya uluslararası ticaret alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde uluslararası inovasyon ağları alanlarında yayını olmak.

g) Doktora derecesini İşletme alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde inovasyon ve girişimcilik alanlarında yayını olmak.

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