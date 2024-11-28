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Milli Savunma Bakanlığı 1000 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığının 1000 kişilik sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 28 Kasım 2024 01:12, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 01:14
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Milli Savunma Bakanlığı 1000 sözleşmeli personel alacak

Alınacak unvanlar arasından mühendisten teknikere ve teknisyene, büro personelinden destek personeline, mütercim tercümandan psikolog ve sosyal çalışmacıya, koruma ve güvenlik görevlisinden kütüphaneciye çok sayıda unvan yer alıyor.

Başvurular 28 Kasım ila 28 aralık 2024 tarihleri arasında alınacak. 2024 KPSS'ye giren ve en yüksek puanı almış olan 10 katı aday sözlü sınava alınacak. Sınav ücreti 200 lira olarak belirlendi.

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