Türkiye Şeker Fabrikaları 133 sözleşmeli personel alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAV İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyenler Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli statüde mühendis ve tekniker alımı yapılacaktır.

1- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

1.1. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

1.2. Aşağıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

1.3. ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen taban puanı almış olmak. Duyuruda belirtilen atama yapılacak pozisyon sayısının 5 katı kadar aday (adaylar en yüksek puandan sıralanacak olup son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) "yazılı sınava" katılacaktır.

3.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü; 28.12.2024 tarihinde Ankara'da yapılacak olup giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

3.3. Ayrıca, adayların Sınava Giriş Belgesi olarak Kariyer Kapısı'nda sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki bilgileri yazdırmaları ve sınav alanına getirmeleri gerekmektedir. Başvurularım sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra "Yazdır" butonuna tıklayarak başvuru bilgileri indirilebilmektedir. Adaylar Kariyer Kapısı'na başvuru sırasında son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraflı öz geçmişini sisteme yükleyecektir. İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.4. Sözlü sınav yeri, tarihleri ve/veya değişiklik yapılması, TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4- DEĞERLENDİRME:

4.1. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar.

4.2. Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 65 puan almak gerekir.

4.3. Yazılı sınavda başarılı olan her bir meslekteki adaylar kendi içinde ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

4.4. Yazılı sınav sonuçları TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde yayımlanacaktır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınava katılan adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

4.5. Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) (c) (ç) (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10'ar (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

4.6. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu sınavda da alınan notun 65'ten aşağıda olmaması gerekir.

4.7. Giriş sınavı notu; KPSS puanı, yazılı sınav notu ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak adayların nihai başarı puanını belirlenir. Bu aritmetik ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.

4.8. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı pozisyon sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenir. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olması halinde bir üst tam sayı esas alınır. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

5- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA:

5.1. Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir.

5.2. Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar TÜRKŞEKER resmi internet adresinden (www.turkseker.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.

5.3. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde TÜRKŞEKER tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

5.4. TÜRKŞEKER, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda pozisyon alma hakkına sahiptir.

5.5. Giriş sınavında 65 ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

6- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

6.1. Yazılı ve sözlü sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden sonraki gün başlamak üzere 5 iş günü hafta içi mesai saatleri (08.30 - 17.30) içerisinde yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz mercii Sınav Kuruludur. İtirazlar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve 7 iş günü içinde sonuç Sınav Kurulu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

6.2. Yapılan yazılı sınavlarda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararı uyarınca soruların iptal edilmesi halinde, iptal edilen sorular sınava katılan tüm adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

7- DİĞER HUSUSLAR:

7.1. Sınavın başlama saatinden sonra sınav salonuna gelen adaylar kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.

7.2. Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

7.3. Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7.4. Genel Müdürlük, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

7.5. Sınav ve sonuçları ile ilgili TÜRKŞEKER resmi internet adresinde (www.turkseker.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7.6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyenler Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

7.7. Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8- İLETİŞİM

Adres: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No: 14

06100

Yenişehir/ANKARA

Telefon: (312) 458 55 00

11071/1-1