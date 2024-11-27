Necmettin Erbakan Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I. GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

6) 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

II. ÖZEL ŞARTLAR

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

2) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen sertifika ve belgeleri ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı 27 Kasım 2024 tarihinden önce sağlıyor olmak,

3) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak.

6) Destek Personeli (Hizmetli) Destek Personeli (Hastabakıcı) pozisyonuna başvuran adaylardan sadece ortaöğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Açık Öğretim hariç)

7) Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalışmayı kabul etmiş olmak.

8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) (2024-R-403) pozisyonuna başvuranlardan 1 (bir) kişi Ereğli yerleşkesinde görevlendirilecektir.

III. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

2) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Diploma/Sağlık Kurulu Raporu vb.)

3) 2024 yılı KPSS sonuç belgesi (Atama evraklarını teslim ederken verilecektir.)

4) Askerlik durum belgesi

5) Adli sicil kaydı

6) Koruma ve Güvelik Görevlisi pozisyonları için en az 3 (üç) hekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu, atanmaya hak kazanılması halinde evrakların teslimi sırasında talep edilecektir.

7) Sağlık raporu istenilen pozisyonlar için tek hekim sağlık raporu, atanmaya hak kazanılması halinde evrakların teslimi sırasında talep edilecektir.

8) Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B'li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B'li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuran adaylar son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası

Adayların, Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve Seydişehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

Özel şartlarda istenilen sertifika ve belgelerin ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı 27 Kasım 2024 tarihten önce sağlıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

IV. ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun detaylarına https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.

Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

KPSS sonucu yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların başvuru yaparken aranan nitelikleri taşıyor olmalarına dikkat etmeleri önemlidir. Adayların aranan nitelikleri taşıdığından emin olarak başvuru yapması gereklidir.

Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Göreve başlamaları yapılmış ise Üniversitemiz sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal, değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşmeli pozisyona yerleşmeye hak kazanan ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylardan ASIL olarak atanmaya hak kazanan adaylara 15 (on beş) gün, asıl adayların göreve başlamaması halinde sıra ile yerine çağrılacak YEDEK adaylara 10 (on) gün göreve başlaması için süre verilecektir. (Süresi içerisinde göreve başlamayan adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.) BİLGİ İÇİN:

www.erbakan.edu.tr/ Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı E-posta : [email protected] Tel : 0 332 221 0612

Adres : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yaka Mahallesi Kasım Halife Sokak No:11/1 A Blok 42090 Meram/ KONYA 11147/1-1