TMSF, 60 uzman yardımcısı alacak
TMSF, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2025. Son başvuru tarihi 10 OCAK 2025
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:
FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI ve FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI
İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek
üzere, 9 uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 40 (Kırk) adet
Fon Uzman Yardımcısı ve 15 (Onbeş) adet Fon avukatı kadrosuna atama yapılmak
amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.
Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı
kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.
I- Sınava Katılma Şartları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:
. Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler,
hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık
ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin
bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri
ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve
ekonometri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
. ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17,
KPSSP18, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32,
KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48
puan türlerinin birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
. ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
. Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının
100 (Yüz) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
üzere ilk 100 (Yüz) aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
B) Fon Uzman Yardımcılığı için:
. Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler,
hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık
ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin
bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri
ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve
ekonometri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
. ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17,
KPSSP18, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32,
KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48
puan türlerinin birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
. ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
. Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının
800 (Sekizyüz) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
üzere ilk 800 (Sekizyüz) aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
C) Fon Avukatlığı için:
. Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
. ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2024 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
. Yukarıda belirtilen KPSS puan türünden başvuranların toplam sayısının 300
(Üçyüz) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
üzere ilk 300 (Üçyüz) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:
. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak,
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak,
. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato
ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik
edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
. 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip
olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
. Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi
tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım
bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi
Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme
izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık
yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan
önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ve
dahi affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı
Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla
hapis, 5237 sayılı Türk CezaKanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla
hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun,
bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun
ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında
mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı
Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca
basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar
ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine
ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,
. 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan
olmamak,
. Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına
engel bir durum bulunmamak.
II -Sınav Başvurusu
Başvurular, 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren en geç 10 Ocak 2025 tarihi saat
17:00'a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı -
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
III - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini
Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında
bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
. Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,
. Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.
IV- Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı KPSS puanı en yüksek olandan
başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı sınava katılmaya hak kazanan
adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup adaylar
sınava çağrılma durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
V - Sınav Giriş Belgesi
Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı Platformuna
giriş yaptıktan sonra "Başvurularım" sayfasında yer alan "Bilgiler" butonu aracılığıyla
"Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırarak bu sayfanın çıktısını alacaklar
ve sınav günü yanlarında getireceklerdir. Adayların ayrıca yanlarında geçerli
bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları
gerekmektedir.
VI- Yazılı Giriş Sınavı Konuları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
a) Hukuk Grubu
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak)
Borçlar Hukuku
İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
b) İktisat Grubu
Mikro İktisat
Makro İktisat
Uluslararası İktisat
Türkiye Ekonomisi
Para ve Banka
c) Maliye Grubu
Kamu Maliyesi
Maliye Politikası
Bütçe
d) Muhasebe Grubu
Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
B) Fon Avukatlığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)
İcra ve İflas Hukuku
Bankacılık Hukuku/Kanunu
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
VII - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
01-02 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde
(Beyazıt-Fatih/İstanbul) yapılacaktır. Sınav her iki gün de saat 10:00'da başlayacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde, Genel Kültür ve Genel Yetenek
Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
Adayların sınavın başlama saatinden yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
Yazılı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun
resmi internet sayfasında www.tmsf.org.tr duyuru yoluyla yapılacak olup adayların
yazılı sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden giriş yaparak takip etmeleri gerekmektedir.
B) Fon Avukatlığı İçin:
01 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde
(Beyazıt-Fatih/İstanbul) yapılacaktır. Sınav saat 10:00'da başlayacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde, Genel Kültür ve Genel Yetenek
Bölümü ise çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır.
Adayların sınavın başlama saatinden yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
Yazılı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun
resmi internet sayfasında www.tmsf.org.tr duyuru yoluyla yapılacak olup adayların
yazılı sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden giriş yaparak takip etmeleri
gerekmektedir.
VIII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir.
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (Altmış) puan
alınması ve bölümlerin ağırlıklı ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması
gerekmektedir.
Sınav puanı, sınav bölümlerine aşağıdaki ağırlık oranları uygulanarak hesaplanacaktır.
. Alan Bilgisi : %70
. Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30
Yazılı sınavı kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru
yapılacak olup adaylar sınav sonuçlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu
üzerinden öğrenebileceklerdir.
Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit
edilenler hakkında tutanak düzenlenecek ve sınav kağıtları geçersiz sayılacaktır.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi
gün içerisinde dilekçe veya elektronik posta yoluyla itiraz edilebilir. İtirazlar
en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye elektronik posta
yoluyla bildirilecektir.
Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı sınavı kazanmış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.
IX - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş)
puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere ilan
edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına
çağrılır. Son sırada birden fazla eşit puanlı aday olması durumunda tüm adaylar
sözlü giriş sınavına çağrılır.
Sözlü sınava alınacak adaylar, sözlü sınav tarihi, yeri vb. bilgiler belirlendiğinde
www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup adaylar sınava çağrılma durumlarını;
e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların
ev adreslerine ayrıca
bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin
bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup
olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri
gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye
yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.
Sözlü sınavda başarılı olmak için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması
gerekir.
Sözlü sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep
hak teşkil etmez.
X - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu
Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup,
70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro
sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının
yarısı kadar yedek liste belirlenir.
Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday
başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav
notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır.
Sınav sonuçlarına ilişkin asil ve yedek liste, sınav komisyonu tarafından tutanakla
tespit edilir ve www.tmsf.org.tr web sitesinde duyurulur. Adaylar sınav sonuçlarını;
e-Devlet üzerinde
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya
Kariyer Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Asil ve yedek listelerde
yer alan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Giriş sınavını kazanan adaylardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya
da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar
hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış
olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu
olmaz.
İlan olunur.