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İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 11 aralık 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 27 Kasım 2024 00:10, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 00:25
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- Adaylar başvurularınıwww.bakircay.edu.tradresi "Duyurular" sayfasında yayımlanan bağlantı yoluyla Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak

yapacaklardır.

- Başvuru yapacak adayların İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15'inci gün saat 23:59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular

kabul edilmeyecektir.

- İlan başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı

bilgilendirme yapılmayacaktır.

- Doçent ünvanı almış adaylar, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

- Profesör ünvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu ünvandan daha alt ünvanlı kadroya başvuru yapamazlar.

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