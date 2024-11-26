Türk Standardları Enstitüsü 161 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsünden:

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplam 161 personel alınacaktır.

Enstitümüz merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilecek idari hizmet sözleşmeli personele ait pozisyon, öğrenim durumu, sayı, şehir, KPSS puan türü ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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I - BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylar sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4) Mühendis ve Kimyager pozisyonlarına yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS)'ndan en az C seviyesi puana (en az 70 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

5) Denetçi Yardımcılığı pozisyonu için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

6) Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

7) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon ve il için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan ".sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." hükme istinaden adayların, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere bulunduğu pozisyondan son başvuru tarihi itibarıyla üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

10) Türkiye'nin her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şartında devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli, hastalığı ve benzeri durumu bulunmamak.

11) Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standardları Enstitüsü (http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden Türk Standardları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle yapabilecektir.

Başvurular 01.12.2024 tarihinde başlayıp 10.12.2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Enstitü'nün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Tabloda yer alan pozisyonlara başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

KPSS'de yüksek puan almış olmak sözlü sınava girmede tek başına hak teşkil etmez. Alım yapılan pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla eksik ve yanlış evrak yükleyenler ile genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 18.12.2024 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin Mühendis, Kimyager ve Denetçi Yardımcısı pozisyonlarına uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, Enstitünün ana faaliyet alanlarına ilişkin bilgilerin değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

a) Mühendis ve Kimyager pozisyonları için;

Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri 50,

Enstitünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili bilgisi 20,

Genel yetenek ve genel kültür düzeyi 10,

Muhakeme ve kavrayış yeteneği 10,

İfade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin değerlendirilmesi 10,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın mesleki bilgisi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

b) Denetçi Yardımcılığı pozisyonu için;

132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi, adayların genel kültür bilgilerinin ölçülmesi, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği ile kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi konularından sorular sorulacaktır.

Sözlü sınavdan önce Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı gerekirse Denetçi Yardımcısı adaylarıyla ön görüşme yapabilecek veya yaptırabilecektir.

IV - SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyeleri tarafından verilecek olan yüz tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen pozisyon sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir.

Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir. Ayrıca sözlü sınavı kazanan asil adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen veya hakkından feragat eden asil adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak olup kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

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