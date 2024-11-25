Türkiye İstatistik Kurumu 10 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, 2024 KPSS (B grubu) KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde 7 (yedi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 2 (iki) Destek Personeli (Aşçı) ile 1 (bir) Teknisyen toplam 10 (on) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

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1- BAŞVURU ŞARTLARI

1.1.GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak,

c. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

d. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

e. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

g. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

DESTEK PERSONELİ (Aşçı)

a. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b. Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

c. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Aşçı Ustalık Belgesine sahip olmak veya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

d. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

e. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

f. En az 2 (iki) yıl aşçılık alanında çalıştığını e-devlet kapısından alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelendirmek (Çalıştığı işyerinden alacağı işe giriş çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesi),

g. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

DESTEK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi)

a. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. En az 1 (bir) yıl temizlik hizmetlerinde çalıştığını e-devlet kapısından alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelendirmek (Çalıştığı işyerinden alacağı işe giriş çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesi).

e. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

f. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

TEKNİSYEN (İnşaat Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını, 25/11/2024 (09:00) - 09/12/2024 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

İstenilen belgeler;

1. Diploma veya mezuniyet belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

2. KPSS Sonuç Belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. (Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

4. Aşçı pozisyonuna müracaat edecek adayların Aşçı Ustalık Belgesi, (Mezuniyet diploması uygun olmayan adayların sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

5. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-devlet üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.

6. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.),

7. Çalışma Belgesi; temizlik ve aşçı pozisyonuna müracaat edecek adaylar çalıştığı işyerinden alacağı işe giriş çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asıl aday belirlenecektir. Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olan, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük olan) öncelik tanınacaktır.

Adayların yerleştirme sonuçları ile yerleştirmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz www.tuik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecek olup, asıl ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

4- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin ataması yapılacaktır.)

2. Atama hakkı kazanan asıl adayların kendilerine bildirilen süre içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

5- AÇIKLAMALAR

1. Adaylar ilan edilen birim ve pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla birim ve pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz. Adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru belgelerine eklemesi zorunludur.

6- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı,

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı,

Sözleşmeli Personel ve İşçi Müdürlüğü

Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 (312) 454 73 69 - 454 73 36 - 454 84 31

Kamuoyuna duyurulur.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 14 adet ( On Dört ) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

1.1.GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak,

c. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

d. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

e. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

g. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

DESTEK PERSONELİ (Aşçı)

a. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b. Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

c. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Aşçı Ustalık Belgesine sahip olmak veya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

d. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

e. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

f. En az 2 (iki) yıl aşçılık alanında çalıştığını e-devlet kapısından alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelendirmek (Çalıştığı işyerinden alacağı işe giriş çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesi),

g. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

DESTEK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi)

a. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. En az 1 (bir) yıl temizlik hizmetlerinde çalıştığını e-devlet kapısından alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelendirmek (Çalıştığı işyerinden alacağı işe giriş çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesi).

e. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

f. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

TEKNİSYEN (İnşaat Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını, 25/11/2024 (09:00) - 09/12/2024 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

İstenilen belgeler;

1. Diploma veya mezuniyet belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

2. KPSS Sonuç Belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. (Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

4. Aşçı pozisyonuna müracaat edecek adayların Aşçı Ustalık Belgesi, (Mezuniyet diploması uygun olmayan adayların sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

5. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-devlet üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.

6. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.),

7. Çalışma Belgesi; temizlik ve aşçı pozisyonuna müracaat edecek adaylar çalıştığı işyerinden alacağı işe giriş çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asıl aday belirlenecektir. Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olan, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük olan) öncelik tanınacaktır.

Adayların yerleştirme sonuçları ile yerleştirmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz www.tuik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecek olup, asıl ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

4- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin ataması yapılacaktır.)

2. Atama hakkı kazanan asıl adayların kendilerine bildirilen süre içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

5- AÇIKLAMALAR

1. Adaylar ilan edilen birim ve pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla birim ve pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz. Adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru belgelerine eklemesi zorunludur.

6- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı,

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı,

Sözleşmeli Personel ve İşçi Müdürlüğü

Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 (312) 454 73 69 - 454 73 36 - 454 84 31

Kamuoyuna duyurulur.