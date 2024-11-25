Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri ve Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDlL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı için; (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli İSTANBUL Tel: 0212 213 64 83)'na, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü için; (Yazarlar Sok. No:27 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 0212 275 75 82)'ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, noter tasdikli diploma veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, YDS/Eşdeğer sonuç belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ( Kavaklı İstiklal Mah. Çizgi Sokak No:14 Silivri İSTANBUL Tel: 212 944 52 56)'na teslim etmeleri gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 25.11.2024

Son Başvuru Tarihi : 09.12.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.12.2024

Giriş Sınav Tarihi ve Saati : 18.12.2024-14:00

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.12.2024

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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