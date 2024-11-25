Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda" yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 16 (On altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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A. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuracak adaylarda, yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde yer alan aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

. Türk Vatandaşı olmak.

. 657 sayılı Kanun'un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

. 657 sayılı Kanun'un 40. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

. Erkek adayların askerlik ile ilişkisi bulunmaması. (Askerlik çağına gelmemiş, askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

. 657 sayılı Kanun'un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar başvuramazlar.

3. 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

4. Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır.

5. Başvurulacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden istenen asgari KPSS puanını almış olmak.

6. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak, sertifikalara sahip olmak ve bunları belgelendirmek.

7. Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

9. Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

1. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden online yapılacak olup, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Başvurular 25.11.2024 tarihinde saat 08.30'da başlayacak olup, 09.12.2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

3. Başvurular Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

4. Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

C. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet şifreleriyle giriş yapacaklardır.

2. Adayların; kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil kaydı, askerlik, KPSS ve eğitim bilgileri (ortaöğretim/üniversite) başvuru sistemine e-Devlet üzerinden otomatik olarak aktarılacaktır.

3. Ortaöğretim mezunu adaylardan; "Eğitim bilgisi bulunmamaktadır" uyarısı alanlar (Ortaöğretim kurumlarından 2008 yılı ve öncesinde mezun olanlar), mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (okul adı/ türü/ alan/ mezuniyet tarihi/ diplomat puanı) elle girecek ve mezuniyetini kanıtlayıcı belge yükleyecektir.

4. Üniversite mezunu adaylardan mezuniyet bilgileri sistemde hatalı olanlar mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (Üniversite adı/ fakülte adı/ program/ diploma numarası/ öğrenim süresi/ mezuniyet tarihi/ diploma puanı) elle girecek ve mezuniyetini kanıtlayıcı belge yükleyecektir.

5. ilanda yer alan bölümler dışındaki bölümlerden mezun olan ancak ilanda bulunan bölümlere denk olan bölümlerden mezun olanlar ile yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ATANMA SÜRECİ

1. Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, atanmaya hak kazanan adaylar yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir.

2. Sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.mehmetakif.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

3. Kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

5. Atanmaya hak kazanan adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekmektedir.

6. Atanma aşamasında devlet veya üniversite hastanelerinden alınmak şartı ile, sağlık kurul raporu istenecektir.

7. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

8. Aşağıdaki durumlarda asıl olarak atanmaya hak kazanan aday yerine yedek aday çağrılacaktır:

. Sonuçların açıklanmasına müteakip 15 gün içerisinde şahsen başvuru yapılmadığında,

. Atanma hakkından feragat edildiğinde,

. Arşiv araştırma sonucunun olumsuz olması,

. Sağlık kurulu raporunun olumsuz olması,

. Adaylık şartlarını taşımadığı tespit edilmesi,

. Başvuru ve atama işlemleri esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, belge verilmesi, gerçeğin bir şekilde saklandığının anlaşılması.

9. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

11. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İletişim : İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR

Tel : 0 248 2131082

E-posta Adresi : pdb@ mehmetakif.edu.tr

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