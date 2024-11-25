Akdeniz Üniversitesi 239 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 239 (239) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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A-GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4- 657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5- Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

7- Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlar arasında "Sertifika" veya "Belge" talep ediliyorsa; adayların sunmaları gereken belgelerde belirtilen sertifikaların veya belgelerin geçerlilik sürelerinin henüz dolmamış olması, sunulan belgelerde herhangi bir eksik veya yanıltıcı bilginin bulunmaması ve bu belgelerin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce edinilmiş olmaları gerekmektedir.

8- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9- Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

11- Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular şahsen yapılacaktır.

2- İsteklilerin; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 25 Kasım 2024 (mesai başlangıcından) ile 09 Aralık 2024 (mesai sonuna kadar) tarihleri arasında http://personel. akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte;

a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü kadrolarına başvuru için Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen;

b) Diş Hekimliği Fakültesi kadrolarına başvuru için Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen;

c) Ziraat Fakültesi kadrolarına başvuru için Ziraat Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen;

d) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kadrolarına başvuru için Rektörlük Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü Birimine şahsen; müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup, teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.

4- Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5- Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6- İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER

1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)

3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi)

5. Fotoğraf (1 Adet)

6. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin onaylı sureti.

7. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P94) puanı sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

3) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan her kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenecek olup, puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.

4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğüne ait pozisyonlar için Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine, Diş Hekimliği Fakültesine ait pozisyonlar için Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine, Ziraat Fakültesine ait pozisyonlar için Ziraat Fakültesi Personel İşleri Birimine, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ait pozisyonlar için Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekmektedir.

7) Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

8) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

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