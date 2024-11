Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 3 sözleşmeli personel alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6'ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Tablo-1'de belirtilen 3 pozisyon için Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

* Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının Tablo-1'de belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, bu tutarın altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

c. "B.ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde belirtilen koşulları sağlamak.

ç. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

d. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek, mesleğinin gerektirdiği yeni teknolojileri takip etmek ve takım çalışmasına yatkın olmak.

e. Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olunması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek.

f. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Kıdemli İş Analisti

a. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak.

c. Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmaları konularında tecrübe sahibi olmak.

ç. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi olmak.

d. Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev yapabilecek bilgiye sahip olmak.

e. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak.

f. Object Oriented Programming ve Service Oriented Architecture konusunda tecrübe sahibi olmak.

g. NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

ğ. Web Servisleri (WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak.

ı. İlişkisel veri tabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.

i. İleri düzey SQL ve Excel bilgisine sahip olmak.

j. Veri görselleştirme araçlarından (Power BI, Tableau vb.) en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.

k. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak.

l. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

m. Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği sunabilmek.

Tercihen:

i. Certified Business Analysis Professional (CBAP) 2, Certification of Capability in Business Analysis (CCBA), Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP), Project Management Associate Certificate (PMA) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

ii. Agile metodolojileri ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

2. Yazılım Uzmanı

a. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b. C#, .NET Core ve ASP.NET Core hakkında tecrübe sahibi olmak.

c. ASP.NET Core ile çok kullanıcılı kurumsal projelerde tecrübe sahibi olmak.

d. Object Oriented Programming, Unified Modelling Language (UML) ve Design Pattern konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e. Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML) konularında bilgi sahibi olmak.

f. Web API konusunda tecrübe sahibi olmak.

g. Geniş ölçekli ve çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (RESTFUL, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) konularında tecrübe sahibi olmak

h. Web servislerinin güvenliği (OAuth2, JWT vb.) konularında tecrübe sahibi olmak.

i. HTML, CSS, JavaScript, bootstrap, JSON web teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak.

j. VueJS, Angular, ReactJS gibi SPA frameworklerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.

k. SQL Server veya PostgreSQL veritabanı sunucuları hakkında tecrübe sahibi olmak.

l. Crystal Reports, JReport, Jasper Report, veya Ouick Report gibi raporlama araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

m. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek.

n. Bulut tabanlı teknolojiler ve DevOps süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

o. Git, SVN, Mercurial veya Baazar gibi Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

p. Veri görselleştirme araçlarından (Power BI, Tableau vb.) en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

i. Asp.Net Zero teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak.

ii. Azure DevOps, TFS, GitHub gibi Kaynak Kod yönetim araçları hakkında tecrübe sahibi olmak.

iii.Learning Management System (LMS) konusunda bilgi sahibi olmak.

iv.IS üzerinde çalışan web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak.

v. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Adayların başvuru aşamasında beyan etmeleri gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmektedir.

1- Fotoğraf: Başvuruda bulunan adayı tanımaya elverişli şekilde çekilmiş bir fotoğrafın sistemde kayıtlı olması gerekmektedir.

2- Özgeçmiş: Adayların kendi el yazıları ile kompozisyon şeklinde hazırlamış oldukları özgeçmişlerini sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. İlgili dokümanın, Türkçe olarak iki sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir.

3- Diploma/Mezuniyet Belgesi: Adayların Öğrenim bilgileri başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir. Mezuniyet bilgileri sisteme yansımayan veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi güncel dokümanları sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların diploma/mezuniyet belgeleri ile birlikte YÖK onaylı denklik belgesini pdf formatında sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

4- Mesleki Çalışma Belgesi: "A. GENEL ŞARTLAR" bölümünde (b) maddesinde yer alan sürelerde adayların mesleki tecrübelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi, Kamu kurumlarında çalışanlar için ise çalıştıkları kurumdan alınacak belgeler değerlendirilecektir.

5- Mesleki Deneyim Belgesi: İbraz edilecek olan mesleki deneyim belgesinin adayların başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı hakkında bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İlgili belge, bu alanda hizmetin/ projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Sınav Komisyonu sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgi ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

6- Programlama Belgesi: "A. GENEL ŞARTLAR" bölümünde (f) maddesinde belirtilen koşulların ispatına yönelik ilgili belgelerin (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) adaylar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

7- KPSS Sonuç Belgesi: Varsa KPSS P3 puan türünden alınmış geçerliliği devam eden bir puan belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

8- Yabancı Dil Belgesi: Varsa son 5 yıl (ilanda belirtilen ilk başvuru tarihinden itibaren) içerisinde YDS'den veya dengi sınavlardan (ÖSYM "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı"nda belirtilen) alınmış dil puanının adaylar tarafından sisteme yüklenmesi beklenmektedir. YÖKDİL belgesi geçerli bir sınav belgesi olarak kabul edilmemektedir.

9- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: Başvuru sahiplerinin ikametgahlarını belgelemek amacıyla, yerleşim yerini doğrulayan güncel bir belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İlgili bilgiler sistemden otomatik olarak getirilmektedir.

10- Adli Sicil Belgesi: Adayların adli sicil kayıtlarının sistemde kayıtlı olması gerekmektedir.

İlgili sicil kaydı bilgileri başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir.

11- Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. İlgili bilgiler sistemden otomatik olarak getirilmektedir.

12- Sağlık Beyanı: Başvuruda bulunan tüm adayların görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engellerinin bulunmadığına dair yazılı beyanlarını sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

13- Sertifika Belgeleri: Adayların varsa sahip oldukları sertifikaları tek bir belge olarak pdf formatında sisteme yüklemeleri beklenmektedir. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 20/11/2024 Çarşamba saat 09.00'da başlayacak ve 06/12/2024 Cuma saat 18.00'de sona erecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvuru şartlarını sağlayan adayların KPSS puanlarının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanlarının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilan edilen her bir pozisyon sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilir. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

2- Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir.

3- Başvuru için gerekli evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

4- Başvuru değerlendirme sonuçları Başkanlık internet sitesinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5- Başvuru değerlendirme sonuçlarına, sonuçlarının duyurulmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. İtirazlar neticesinde listelerde değişiklik olması durumunda söz konusu değişiklikler en geç 1 iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesinden duyurulacaktır. Güncellenen listeler ile ilgili olarak adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1- Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

2- Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın "B. ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.

3- Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

4- Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir.

5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

6- Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- Her bir adayın yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak nihai başarı puanları belirlenir. Nihai başarı puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenir. Nihai başarı puanı eşit olan adaylardan yazılı sınav puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı puanı 70'in altında olan adaylar ise başarısız sayılır.

2- Sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

3- Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

4- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres

E-posta

İnternet Sitesi

Telefon

Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara [email protected]

www.ytb.gov.tr

+90 312 218 42 40

10834/1-1