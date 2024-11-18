Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih, 30907 sayılı 18.05.2021 tarih, 31485 sayılı 03.03.2022 tarih, 31767 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik maddesine göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro Birimi, Anabilim Dalı, ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8. ALES Belgesi,

9. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi,

11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden ilişiği bulunmamak.

3- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır ve sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir)

4- Onaylı istenen belgelerin, e-Devlet üzerinden karekodu okunacak şekilde alınması veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

8- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

9- Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.