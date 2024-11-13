Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, kimlik kartı fotokopilerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, kimlik kartı fotokopilerini, özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; ilana başvuru dilekçelerini, kimlik kartı fotokopilerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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a) Doktora derecesini İşletme alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentliğini yönetim bilişim sistemleri alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde karar destek sistemleri ve yönetim bilişim sistemleri alanlarında yayınları olmak.

b) Doktora derecesini Siyaset Bilimi alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Siyaset Bilimi alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde siyasal iktisat ve siyasal davranış alanlarında yayınları olmak.

c) Doktora derecesini Tarih veya ilgili bir alanda ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Tarih alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; AHCI veya SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde sosyal ve iktisadi tarih alanında yayınları olmak.

d) Lisans eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kültürel Analiz ya da ilgili bir alanda ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Beşeri Bilimler (Arts&Humanities) alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; AHCI veya SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde, kavramlar üzerinden edebiyat analizi alanında yayını olmak.

e) Doktora derecesini İşletme alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde sosyal ağ analizi alanında yayınları olmak.

f) Doktora derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Bilgi Yönetimi ve Karar Verme alanlarında yayınları olmak.

g) Doktora derecesini İşletme alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Yaklaşık Dinamik Programlama alanında yayını olmak.

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