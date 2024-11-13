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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 27 kasım 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Kasım 2024 00:20, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 00:15
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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi : 13.11.2024

Son başvuru tarihi : 28.11.2024

Ön değerlendirme açıklama tarihi : 06.12.2024

Giriş sınavı tarihi : 11.12.2024

Sonuç açıklama tarihi : 16.12.2024

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe

Özgeçmiş

Öğrenim belgesi (e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.)

Transkript

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge

ALES belgesi

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(x) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES (EA) puan türü kullanılacaktır.

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