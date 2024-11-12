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Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 26 kasım 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Kasım 2024 01:00, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 01:17
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Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği çerçevesinde Öğretim Üyesi istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),

3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,

4. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Üniversitemiz https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte

ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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