İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, ilanda belirtilen "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir), yurt dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge, adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devlet'ten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgelerini barkodlu ekleyerek çıktı olarak; 6 adet flash bellekte ise bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda belirtilen Personel Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir), yurt dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge, adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah ve e-Devlet'ten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgelerini ekleyerek çıktı olarak; 4 adet flash bellekte ise bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda belirtilen Personel Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni (kadronun ilan edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir), yurt dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge, adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devlet'ten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgelerini ekleyerek çıktı olarak; 4 adet flash bellekte ise bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda belirtilen Personel Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Yapılacak Adres:

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: IV ve No: IY

Bina Kodu: 34481

Sarıyer/İstanbul

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir.

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