Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve "Amasya Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ye Atanma Yönergesi" ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere https://basvuru.amasya.edu.yweb sayfasında yer verilmiştir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuralar dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Başlama Tarihi : 12.11.2024

Başvuru Bitiş Tarihi : 26.11.2024

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

.. ....... . ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://basvuru.amasya.edu.tr adresi üzerinden Online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuralar dikkate alınmayacaktır.

' GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: ' '

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- ALES'ten en ag'7Ö puan almış olmak.: (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir.) ALffi puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya.eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

5- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.

6- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun 50 inci maddesinin (d) fikrası uyarınca atama yapılacaktır.

7- Araştırma görevl isi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir.

8- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en :az. tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans Ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

9- Yabancı Ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

10- Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan başvurular, geçersiz sayılacaktır.

11- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir.

Birden fagla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

12- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte .uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış planlarda, ilgili yönetmeliğin 7.ncı maddesinin dördüncü Vğ beşinci fikraları kapsamındaki öğretim göreylisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolannda çalışmışveya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolan haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:

1- Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi

.2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (T) adet fotoğraf

5- ALES Sonuç Belgesi (Son 5 yıl)

6- Yabancı Dil Belgeşfe YDS, YÖKDİL veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu başvurularında istenmez.)

7- Lisans ye Tezli Yükşgk Lisans Mezuniyet Belgeleri (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

8- Lisans NotTranskripti (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

9- Yüksek Lisans Tez Özeti

10- Yüksek lisans veya doktora.öğrencisi olduğuna dair belge (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

11- Hitap Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)-

12- Tecrübe Şartı İstenilen İlanlarda (Çalışma Belgesi ve SGK'dan alınmış Hizmet Dökümü, Karekodlme-Deylet çıktısı kabul edilir.)

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi. (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

14- Adli Sicil Belgesi(Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)