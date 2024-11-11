Türk Akreditasyon Kurumu 12 uzman yardımcısı alacak

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I- SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 12 (on iki) Akreditasyon Uzman Yardımcısı pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği'ne göre ve 5510 sayılı Kanun'un 4/1/a sigortalılık statüsünde idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

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III- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları

taşımak.

2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda (Tablo-1) belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla, 2023 veya 2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde İngilizce Dili için Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az C seviyesinde (70) puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

5- Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

6- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

IV- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1-Adaylar, başvurularını 11/11/2024 - 29/11/2024 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. Bu adres üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS ve YDS puanları ile ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

3-Giriş sınavına başvuracak adaylardan yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olanların, e-Devlet başvurusu sırasında "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir,

4-Adayların mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları tabloda belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,

5-Giriş sınavına başvuracak adaylardan YDS sonuç belgesine denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış onaylı belgelere sahip olanların bu belgeleri sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6-Adaylar sadece bir bölümden başvuruda bulunacaklardır. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

7-Başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

8- e-Devlet Kapısı üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir.

V- BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1- Başvurularını usulüne uygun yaptığı anlaşılan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mezun olunan bölümler itibariyle ayrı ayrı olmak üzere sıralanması sonucunda her bölüm için ilan edilen kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş (sözlü) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

2-Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun internet sayfasında (http://www.turkak.org.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurumumuzun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinin "Duyurular" bölümünde 06/12/2024 tarihinde ilan edilecek olup, adaylar ayrıca sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

VII- GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI

Giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VIII- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

1- Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir ve başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

2- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Tablo-1'de belirtilen bölümler itibarıyla ilan edilen kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir. İlan edilen toplam pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste belirlenir. Bölümler itibarıyla belirlenecek yedek sayılarına Kurum tarafından karar verilir.

3-Giriş sınavında 70'in (yetmiş) üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

4- Adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

5- Başarı listeleri www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümünde ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

IX- İTİRAZ

Sözlü giriş sınav sonuçlarına; Kurumun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinde yayımlandıkları tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar en geç 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

X- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Sözlü giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihleri Kurumun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinde sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

2- Sözlü giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim edenlerin akreditasyon uzman yardımcısı pozisyonlarına atamaları yapılacaktır.

3- Sözlü giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

4- Atanmaya hak kazananlardan evraklarını süresinde teslim etmeyen veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple süresi içinde göreve başlamayanların yerine yedek listeden sırasına göre atama yapılacaktır.

5-Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, bu sınav için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

XI- DİĞER HUSUSLAR

İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

İlanda hüküm bulunmayan hallerde genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

XII- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: 0 (312) 410 83 13

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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