Karayolları Genel Müdürlüğü 29 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 1 (BİR) ENGELLİ İŞÇİ ALINACAKTIR. Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Engelli olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Engelli işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1.İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7.Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

8.Adayların engellilik durumlarını, ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan "Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelendirmeleri gerekmektedir (en az %40). (Atanmaya hak kazananlar Kalifiye İşçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

9.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

10.İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl aday ve 4 (dört) katı yedek ve öncelik hakkına sahip adaylar 28/11/2024 tarihinde Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı 07108 Antalya (Kurum Toplantı Salonu) adresinde saat 9:00 da noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecektir.

11.Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

15.Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

16.İşe alınanlar 1307.57 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

17.Atanmaya hak kazanan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda atamaları iptal edilecektir.

18.Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar, Kurumumuza ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

19. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

20.En az lise en fazla lisans mezunu olanlar başvuru yapabilecektir. Belirtilen okullardan mezun olanların Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri ile ilgili ders almış olanlar (Transkript ile belgelemek kaydıyla) başvuru yapabilecektir. İlgili dersi almayanların Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı (MEB) '' Bilgisayar Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 5 (BEŞ) ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Eski hükümlü-TMY işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1.İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7.Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

8.Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanıp atananlar; bina içinde ve dışında elektrik tesisatının yapılması, bakımı ve arızalarının giderilmesi işlerini yapmak üzere Elektrik Tesisatçısı unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.) (Atamaya hak kazanıp atananlar; sıvacılık, duvar, zemin kaplama işlerini yapmak üzere Yapı Ustası unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

9.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

10.İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl aday ve 4 (dört) katı yedek ve öncelik hakkına sahip adaylar 28/11/2024 tarihinde Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı 07108 Antalya (Kurum Toplantı Salonu) adresinde saat 9:00 da noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecektir.

11.Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

15.Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

16.İşe alınanlar Elektrikçi(Genel) için 1315.7 TL, İnşaat Ustası(Yapı Ustası) için 1312.99 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

17.Atanmaya hak kazanan ve atanan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda atamaları iptal edilecektir.

18.Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar, Kurumumuza ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

19.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

20.Lise, Önlisans ve Lisans mezunu olmak (Belirtilen okulların Elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak)

Veya Lise, Önlisans ve Lisans mezunu olup Elektrik ile ilgili ''Ustalık veya Kalfalık'' belgesine sahip olmak.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 1 ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Eski hükümlü-TMY işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar: 1

1.İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7.Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

8.Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

9.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

10.İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 katı kadar asıl, yedek ve öncelik hakkına sahip aday doğrudan 20.11.2024 tarihinde Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu adresinde saat 14:00 da noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecektir.

11.Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

15.Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

16.İşe alınanlar 1307,57 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

17. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

18.Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

19.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 5. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 3 ENGELLİ İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru

yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Engelli İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Engelli İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1.İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, 3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6.En az %40 Engelli Sağlık Kurulu Raporu olmak.

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

8.Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir. (İhtiyaç duyulan unvana göre vardiyalı çalışma gereği var ise)

9.Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

10.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

11.İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 katı kadar asıl, yedek ve öncelik hakkına sahip aday doğrudan 29.11.2024 tarihinde Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Osmaniye Mah.Akbelen Blv.No:2 Toroslar/MERSİN adresinde saat 14.00 da noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecek, ayrıca 06.12.2024 tarihinde saat: 10:00'da mülakat yapılacaktır.

12.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında Adaylar; Diploma aslı ile birlikte fotokopisi, Nüfus cüzdan fotokopisi ve e-devlet üzerinden alınacak ikamet bildirir belgeyi, 20.11.2024 - 22.11.2024 tarihleri arasında bizzat Karayolları 5.Bölge Müdürlüğüne teslim edebilecektir.

13.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

15.Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

16-Ücret olarak yürürlükte bulunan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır.

17.İşe alınanlar 1307,57.- TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

18.Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

19.Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

20. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Adaylar; 20.11.2024 - 22.11.2024 tarihleri arasında bizzat Karayolları 5.Bölge Müdürlüğüne teslim edebilecektir.Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM Beş (5) ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Eski hükümlü-TMY işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1.İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için), 6.1 Eylül 2024 tarihinde yapılan 2024- KPSS Ön Lisans sınavına girmiş olmak.

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

8.Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

9.Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

10.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

11.İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 katı kadar asıl, yedek ve öncelik hakkına sahip aday doğrudan 06.12.2024 tarihinde Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Osmaniye Mah.Akbelen Blv.No:2 Toroslar/MERSİN adresinde saat 10.00 da Yapılacak Mülakat sonucu belirlenecektir

12.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

15.Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

16-Ücret olarak yürürlükte bulunan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır.

17.İşe alınanlar 1307,57.- TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

18. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

19.Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

20.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

21.Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE (KONYA) MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, TOPLAM 3 (ÜÇ) ADET ENGELLİ İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Engelli İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Engelli İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1.İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53/a maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.(erkek adaylar için)

6.28 Nisan 2024 tarihinde yapılan EKPSS sınavına girmiş olmak. (Önlisans ve Lisans düzeyindeki talepler için)

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

9.Sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

13.Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

14.İşe alınanlar 1.307,57 TL çıplak yevmiye ile Düz İşçi olarak işe başlatılacaktır. İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

15.Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

16.Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ve faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

17.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

18. Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde ikamet edenler işgücü istemine başvurabilir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE (KONYA) MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, TOPLAM 3 (ÜÇ) ADET ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Eski hükümlü-TMY işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1.İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek.

3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53/a Maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak. (erkek adaylar için)

6.01 Eylül 2024 tarihinde yapılan KPSS sınavına girmiş olmak. (Önlisans ve Lisans düzeyindeki talepler için)

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8.Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir. (İhtiyaç duyulan unvana göre vardiyalı çalışma gereği var ise)

9.Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

10.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

11.Sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

15.Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

16.İşe alınanlar 1.307,57 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

17. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

18.Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ve faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

19.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

20. Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde ikamet edenler işgücü istemine başvurabilir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 8 ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) İŞÇİ ALINACAKTIR. Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Eski hükümlü-TMY işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1.İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 41 yaşından gün almamış olmak

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7.Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu (Kurumumuzda yerleştirildiği görevi yapmasına engel akıl ve beden hastalığı bulunmadığına, seyahat etmesine, arazide ve vardiyalı çalışmaya uygun olduğuna dair ifadelerin yer alması gerekmektedir) istenecektir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

8.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

9.İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 katı kadar asıl, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday ayrıca açık iş sayısının 3 katı oranında da yedek listeleri 27.11.2024 tarihinde Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 Bornova/İZMİR adresinde saat 10.00 da noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecektir.

10.Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

14.Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

15.İşe alınanlar 1.307,57 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

16. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

17.Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

18.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

19.Kamu Kurum ve Kuruluşların işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, İl veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres Değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden alacakları tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

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