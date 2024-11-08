İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 34 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (sağlık raporu ile belgelendirilecektir)

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olması gerekmektedir.

- Ortaöğretim mezunları için 2024 dönemi KPSS P94 puanı,

- Önlisans mezunları için 2024 dönemi KPSS P93

- Lisans mezunları için 2024 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

10- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları ya da firmadan alınan onaylı çalışma belgeleri değerlendirilecektir (e-devlet ya da SGK sistemi üzerinden alınan doğrulama koduna sahip belgeler kabul edilir)

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

13- Özel şartların başvuru yapılan tarih itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Başvurulan unvanda çalışma belgesi istenmiş ise E-devletten alınacak meslek kodunu gösterir karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek veya kurumundan alacağı çalışma süresi ve ünvanı açıkça belirtilmiş onaylı çalışma belgesi.

Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, e-Devlet Kapısı ''İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:30'a kadar yapılacaktır.Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Süresi içinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır ve eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Diploma veya mezuniyet belgesi.

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

3- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.

4- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6- Adli Sicil Kaydı.

7- İlan özel şartlarında belirtilen sağlık raporu.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.ikcu.edu.tr ve www.personel.ikcu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

10245/1-1