Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına (31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan) https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/IMG_0001_2307101720129865.pdf adresinden; başvurularda esas alınacak Word ortamındaki tablolara ise https://personel.ksu.edu.tr/ Default.aspx?SId=7582 adresinden erişim sağlanmaktadır.

. İlgili kadrolara yapılan başvurular yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların bu başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Doçentler için en az 60 (altmış) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS'den en az Doçentler için 80 (seksen) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

. Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

. İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvuru takvimi Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

. İlanda belirtilen başvuru koşullarının ilan tarihinden önce sağlanmış olması zorunludur.

. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

. Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamasında kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

. Başvurularda, www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde yer alan aşağıdaki evrakların eksiksiz ve şahsen teslim edilmesi zorunludur.

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi

2) Puanlama tablosu (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun hazırlanacak)

3) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik/Uzmanlık belgeleri onaylı sureti

4) Doçentlik/Sanatta Yeterlik Belgesi onaylı sureti

5) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

6) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

8) Fotoğraf (1 adet)

9) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)

10) Sabıka Kaydı

11) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki PDF formatında hazırlanmış tüm belgeleri içeren taşınabilir bellek (Doçent kadrosu için 4 adet)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi ve 33.maddesindeki usule uygun olarak 50. maddesinin (d) fıkrası uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

(A) Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(4) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. maddesindeki usule uygun olarak 50. maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

(5) Deneyim şartı lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

(B) Özel şartlar

(1) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(3) İlanda belirtilen şartları taşımak.

(4) ALES belgesinin geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.

(C) Ön değerlendirme

(1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

(D) Giriş sınavları

(1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

(E) Nihai değerlendirme

(1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

(F) Sınavlarda başarılı olanların atanması

(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

(G) Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(H) Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar;

Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formu ekinde;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. Özgeçmiş

3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devletten alınabilir.) (Askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.)

4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.)

5. Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü)

6. Öğrenci Belgesi (Arş. Gör. kadrolarına başvurular için yüksek lisans veya doktorasını ilanda belirtilen alanda yaptığına dair Enstitü Müdürlüğünden alınmış onaylı belge)

7. ALES belgesi (sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerliliği olan, ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

8. Deneyim belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge) ile SGK hizmet dökümü (deneyim istenen kadrolar için)

9. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı gösterir belge)

10. Sabıka kaydı (e-Devletten alınmış)

11. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

(I) ÖNEMLİ NOTLAR:

(1)- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. Başvurularda; süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılacak başvurular, birden çok kadroya yapılan başvurular ve posta veya internet ortamından müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

(2)- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar.

(3)- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

(4)- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

(5)- Adaylar, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgeleriyle başvuru yapabilirler ve söz konusu belgelerin doğruluğu sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilir. Ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi gerekmektedir.

(6)- Araştırma Görevlilerinden; Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan, ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilmiş olanlar araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

(7)- Başarılı olan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.