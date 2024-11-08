Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ YAZILIM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

c) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olduğunu belgelemek,

d) En az 2 yıl Takım liderliği yapmış olmak ve bunu belgelemek,

e) MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

ı) JQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

i) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Microsoft SharePoint konusunda tecrübeli olmak,

n) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,

ö) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,

p) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

. MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate

. MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer

Tercihen aşağıdaki niteliklere sahip olmak;

. Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions veya Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions sınavlarından birini geçmiş olduğunu belgelendirmek,

2. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

ç) Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak ve belgelemek,

d) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

g) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL, DB2 veri tabanlarından en az ikisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

ı) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya function yazabilmek,

j) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

m) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olduğunu belgelemek,

n) Agile yönetim metodolojilerinden Scrum hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek,

o) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak ve belgelemek;

. MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate

. MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer

Tercihen aşağıdaki niteliklere sahip olmak;

. En az 3 (üç) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,

. En az 3 (üç) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. tecrübesine sahip olmak,

. Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 3 (üç) tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,

. Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,

. NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.

3. KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak ve belgelemek,

c) Javascript, jQuery, CSS, Bootstrap, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,

ç) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanılmış olmak,

d) MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

e) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

f) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) REST, WebApi, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

k) Güncel Javascript Framework (Vue JS, Angular, React vb. ) kütüphanelerinden en az birisini biliyor olmak,

l) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya function yazabilmek,

m) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

o) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

4. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 10.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 5 (beş) yıl sistem yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Ceph ve OpenStack ürünleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

d) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yedekleme yazılımlarının yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

f) Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

ğ) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak, (Zabbix vb.)

h) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak.

TERCİHEN;

. Container platformlarının yönetimi ve idamesi konusunda tecrübe sahibi olmak, (özellikle Docker)

. En az VCP6 (VMware Certified Professional 6) sertifikasına sahip olmak,

. En az LPIC-1 veya RHCSA sertifikasına sahip olmak.

5. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

ç) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

d) Güncel Javascript Framework (jQuery, Vue JS, Angular, React vb.) kütüphanelerinden en az birisini biliyor olmak,

e) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

f) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,

g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

h) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. ÖN YÜZ GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Güncel Javascript Framework (jQuery, Vue JS, Angular, React vb.) kütüphanelerinden en az birisini biliyor olmak,

ç) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

d) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

e) Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

g) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

h) Versiyonlama araçlarından TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7. VERİ TABANI UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri tabanı uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) SQL, TSQL ve PL/SQL dillerini iyi derecede bilmek,

d) Yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli Oracle ya da SQL veri tabanı yönetmiş olmak,

e) Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

f) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

h) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

j) Application Performance konularında bilgi sahibi olmak,

k) Büyük veri topolojilerine hakim olmak,

l) Büyük veri ortamı kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

m) En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sistemini yönetmiş olmak,

n) Karmaşık veri kaynaklarının iş akış süreçlerini yönetmiş olmak,

o) Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

ö) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,

p) Küme halinde sistemler ve uygulamalar ile çalışmış olup mimarisinin tasarımın oluşturulması, konfigürasyon ve kurulum konusunda deneyim sahibi olmak, (ElastichSearch, Casandra, Grafana, Prometheus, Redis, Mongodb vb.)

r) Loglama araçları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, (Graylog, Logstash, Rsyslog, vb.)

s) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

8. SİBER GÜVENLİK UZMANI ( 2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Metasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Suite vb. gibi standart güvenlik araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Nessus, Qualys vb. Ağ/altyapı güvenlik açığı tespit araçlarının etkin bir şekilde kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

i) KVKK esaslarına hakim, bu esasların teknik boyutları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

. Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester), Offensive Security Certified Professional (OSCP) , Web Application Penetration Tester (GWAPT) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak, veya ISO 27001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

9. NETWORK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda, en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ yöneticiliği yapmış olmak, en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) IPS, WAF, Dos, Ddos IDS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

h) CCNA sertifikasına sahip olmak,

ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; başvurularını 11 Kasım 2024 - 24 Kasım 2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.

4- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge yüklemesi gerekmekte olup, barkodlu belgesi olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Adayın mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğini belgelendirmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

1) Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,

2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak doğrulanabilir belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.

3) Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

4) Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığında belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

f) Adayların başvuruda bulundukları pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

g) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmişi)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanının %30 (yüzde otuz)'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde 03 Aralık 2024 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 12 Aralık 2024 Perşembe günü İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 23-24-25 Aralık tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Çamlıca Mahallesi Mah. 408. Cadde No:136 Pk:06200 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (44.293,90 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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