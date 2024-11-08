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Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 22 kasım 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Kasım 2024 00:40, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 00:50
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Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

A-) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların,

1) Başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 6 (altı) adet Flash Bellek içerisine kaydedip Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün

içerisinde yapılacaktır.

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