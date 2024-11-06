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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 12 İşçi Alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 12 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 06 Kasım 2024 01:35, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 02:00
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 12 İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 2 VE KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 10 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz; Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 2 sürekli işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 10 sürekli işçi olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen 12 sürekli işçinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, açıktan işe alınması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezinden işgücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 11.11.2024 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 12 sürekli işçi için aranılan şartlar, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafındanwww.iskur.gov.trinternet sayfasında, 11.11.2024 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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