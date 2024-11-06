Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulların ve ilanda belirtilen özel şartların sağlanması gerekmektedir.

İngilizce programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili akademik birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. Başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı.

(https://www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda/254/Insan-kaynaklari)

3. YÖK formatlı özgeçmiş.

4. Lisans ve lisansüstü diplomaların aslı ve barkodlu e-Devlet belgeleri.

5. Üniversiteden onaylı lisans transkripti.

6. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi.

7. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

8. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak, belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması).

9. YDS veya YÖK tarafından eş değerliği olan yabancı dil belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması).

10. Kimlik kartı fotokopisi.

11. Bir adet vesikalık fotoğraf.

12. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir).

13. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir).

www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversite web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)

Tel: 0216 910 1907

[email protected] (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e- posta adresine gönderebilirler. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular

değerlendirilmeyecektir.)

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