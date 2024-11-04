Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30'a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

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