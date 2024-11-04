Sahil Güvenlik Komutanlığı memuru alım ilanı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

DEVLET MEMURU ALIM İLANI

Başvurular, 11-20 Kasım 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik- komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Kılavuz için Tıklayınız

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı KPSS'ye girmiş olmak.

3. "İstatistikçi, Protokol Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Psikolog, Hukuk Öğretmeni, Yabancı Dil Öğretmeni (İngilizce), Tedarik Uzmanı" unvanlarında yapılacak başvurularda 2024 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden; "Memur, Makine Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Motor Teknisyeni" unvanlarında yapılacak başvurularda 2024 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (10 Kasım 2006 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak, çalışmış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 97. maddesinde belirtilen süreleri doldurmuş olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

8. 2024 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda belirtilen diğer şartları taşımak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

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