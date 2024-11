Dışişleri Bakanlığı 13 sözleşmeli personel alacak

Dışişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca, uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (on üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS'deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE ARANACAK NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. maddenin b bendi)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. maddenin g bendi)

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

A GRUBU (3 Kişi) :

1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 4 Katına Kadar)

a. Yazılım geliştirme konusunda proje yöneticisi, takım lideri veya proje koordinatörü olarak en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

b. .NET Core/ASP.NET Core teknolojilerinde en az 10 (on) yıl iş tecrübesi ve aktif olarak kod yazmış olmak,

c. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Proje planlama, kod gözden geçirme ve sürekli entegrasyon süreçlerini yönetme tecrübesine sahip olmak,

f. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme (Visual Studio, .NET 6+, MS SQL, IIS, Entity Framework Core) ve Veritabanı Teknolojileri (T-SQL, PL/SQL) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h. Frontend kütüphaneleri kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

i. ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

j. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ve Design Patterns konularında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k. Web API, RESTful servisler, Microservices ve CI/CD süreçlerinde tecrübeli olmak,

l. Docker, Kubernetes gibi ortamlarda uygulamaların geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

m. Tercihen OpenShift, OKD, Swarm, ElasticSearch, Kafka, RabbitMQ, Asenkron haberleşme araçları gibi teknolojilerde ileri düzey deneyim sahibi olmak,

n. Agile/Scrum/Waterfall gibi proje yönetim metodolojilerinde deneyim sahibi olmak.

2. KIDEMLİ SİSTEM YÖNETİM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a. Sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b. Sunucu sanallaştırma sistemlerinin kurulum, yapılandırma ve yönetim süreçlerinde en az 5 (beş) yıl bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c. Microsoft Active Directory, LDAP, DNS, DHCP, Group Policy, File Server, Certifıcation Autority (CA), Proxy, Radius konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Microsoft Windows sunucularında (2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e. Active Directory Security, Microsoft Exchange Security, Windows 10/11 güvenlik önlemleri, Windows Server 2019/2022 güvenlik önlemleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi olmak,

h. PowerShell, bash ve Python scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

i. ADFS, Web Application Proxy (WAP) ve MFA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,

l. Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemleri (Ansible, Zabbix, Veeam One vb.) kurulumu, yönetimi konusunda bilgi ve tercihen deneyim sahibi olmak,

n. Sistem güvenliği ürünleri ile ilgili (Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Microsoft Endpoint Configuration Manager (OS Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Configuration, WSUS vb. konularında) yönetiminde ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Veri depolama üniteleri yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Veri depolama üniteleri protokolleri konularında tecrübeli olmak,

r. Tercihen PAM sistemlerinin yönetimi ve konteyner teknolojileri konusunda tecrübeli olmak.

B GRUBU (7 Kişi) :

1. YAZILIM UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. NET Core/ASP.NET Core teknolojileriyle en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

b. Entity Framework Core ve MS SQL ile veri tabanı uygulamaları geliştirme konusunda deneyimli olmak,

c. Web API ve RESTful servisler ile uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

d. Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleri ve Design Patterns konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip olmak,

e. Docker, Kubernetes gibi ortamlarda uygulamaların geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

f. CI/CD süreçlerine katkı sağlayarak sürekli entegrasyon ve dağıtım süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

g. Versiyon kontrol sistemleri (Git, TFS) ile çalışma deneyimine sahip olmak,

h. Tercihen Unit test ve Entegrasyon testleri yazma konusunda deneyimli olmak,

i. Agile metodolojileri ile yazılım geliştirme süreçlerine katkı sağlamak,

j. Frontend teknolojileri (Angular, React, Vue.js) ile yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

k. Yazılım mimarisi ve tasarım kararlarına uygun şekilde performans iyileştirmeleri yapmak ve uygulamak konusunda deneyim sahibi olmak.

2. SİSTEM UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem biriminde, en az 1.000 (bin) adet sanal sunucu ve en az 100 (yüz) adet fiziksel sunucusu olan sanallaştırma ortamında sistem yöneticisi olarak çalışmış olmak, bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b. Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Kurumsal Sertifika Yönetimi (Certification Authority) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. E-Posta sunucu yönetimi (MS Exchange Server) kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. ADFS, Web Application Proxy (WAP) ve MFA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Microsoft Endpoint Configuration Manager (OS Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Configuration, WSUS vb. konularında) yönetiminde ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Dosya sunucusu (File Server) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Microsoft Windows sunucularında (2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i. Linux sunucu sistemlerinin kurulumu, optimizasyonu, yönetimi ve güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Sunucu sanallaştırma sistemlerinin kurulum, yapılandırma ve yönetim süreçlerinde tecrübeli olmak,

k. Powershell script üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. Temel network ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

n. Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygulamaları hakkında ve sunucuların firmware update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. SAN Anahtar yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Veri depolama üniteleri yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Veri depolama üniteleri protokolleri konularında tecrübeli olmak,

r. Tercihen PAM sistemlerinin yönetimi ve konteyner teknolojileri konusunda tecrübeli olmak.

3. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Bilgi güvenliği, bilişim güvenliği, ağ güvenliği veya siber güvenlik alanlarında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak,

c. Bilgi güvenliği politikaları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

d. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve 5651 sayılı Kanun hakkında bilgi sahibi olmak ve tercihen bu mevzuata uyuma yönelik çalışmalar yürütmüş olmak,

e. SIEM platformları ile korelasyon kuralları, uyarılar, panolar ve raporlar oluşturma konularında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

f. Tercihen CEH, TS/EN ISO 27001 Baş Denetçi sertifikalarına sahip olmak.

C GRUBU (3 Kişi) :

1. YAZILIM UZMANI (1 Kişi Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a. NET Core/ASP.NET Core teknolojileriyle en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

b. Entity Framework Core ve MS SQL ile veri tabanı uygulamaları geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,

c. Versiyon kontrol sistemleri (Git, TFS) ile çalışma deneyimine sahip olmak,

d. Web API ve RESTful servisler ile uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

e. Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleri ve Design Patterns konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip olmak,

f. Yazılım mimarisi ve tasarım kararlarına uygun şekilde performans iyileştirmeleri yapmak ve uygulamak konusunda deneyim sahibi olmak.

g. Tercihen aşağıdaki konularda tecrübeli olmak;

. CI/CD süreçlerine katkı sağlayarak sürekli entegrasyon ve dağıtım süreçlerinde tecrübeli olmak,

. Docker, Kubernetes gibi ortamlarda uygulamaların geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

. Unit test ve Entegrasyon testleri yazma konusunda tecrübeli olmak,

. Frontend teknolojileri (Angular, React, Vue.js) ile yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

. Mobil yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

2. YAZILIM DESTEK UZMANI (1 Kişi Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a. Bilgi teknolojileri alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

b. Canva, Camtasia vb. yazılımlarla sesli, görüntülü eğitim videoları hazırlama konusunda tecrübeli olmak,

c. Microsoft Powerpoint, Word ve Visio uygulamalarına hakim ve tecrübeli olmak,

d. Bilgi teknolojileri kapsamındaki yazılımların eğitim içeriğini oluşturma, kullanım kılavuzları hazırlama konusunda tecrübeli olmak,

e. Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,

f. Tercihen LMS (Learning Management System) kurulumu ve uyarlaması konusunda tecrübeli olmak,

g. Tercihen online veya yüz yüze eğitim verme tecrübesine sahip olmak.

3. SİSTEM DESTEK UZMANI (1 Kişi Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a. Bilgi teknolojileri alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

b. Microsoft ürünleri ve servisleri (Exchange, Active Directory vb servisler) konularında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

c. Bilgi teknolojileri donanımlarının (bilgisayar, yazıcı, IP telefon vb.) kurulumu konusunda tecrübeli olmak,

d. Tercihen kurumsal bir bilgi teknolojileri organizasyonunda kullanıcı ve servis (hizmet) yönetimi alanında çalışmış olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav başvuruları, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 18:00'de sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar 3. maddede kayıtlı belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800) ve Özgeçmiş,

b) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.

- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

- Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

c) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),

d) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)

e) Yabancı Dil Bilgisi Belgesi (Varsa): İngilizce dilinde yapılan YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

f) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),

g) Sertifikalar: Başvurulan pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

h) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge.

Yukarıdaki maddelerde kayıtlı belgelerin tamamının Kariyer Kapısı'na yüklenmesi gerekmektedir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı kadar aday uygulamalı/yazılı sınava çağırılacaktır.

c) Uygulamalı/yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

d) Uygulamalı/yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

5. SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav uygulamalı/yazılı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

b) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.

c) Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.

d) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

e) Sınavın konusu, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

f) Yazılı/uygulamalı ve sözlü sınav 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı'nda (Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8 Balgat/Ankara) yapılacaktır.

6. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

a) Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

f) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

7. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8 (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: [email protected]

Tel: (0312) 292 1000

