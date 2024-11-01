Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

. Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

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MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER İLE BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER:

PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerden oluşan 7 takım dijital (6 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve ünvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 5 takım dijital (4 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve ünvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN:

1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 5 takım dijital (4 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) dosyayı ekleyerek İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve ünvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT:

1. Adaylar, Dijital (USB Bellek) dosyaların haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için) çıktı alarak ayrı birdosya halinde dilekçeleri ekinde başvuru yapılacak birime teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak belgeler kabul edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da koymaları gerekmektedir.*

*(Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ adresinde Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ İLE DİĞER HUSUSLAR:

1. İlanımız Resmi Gazete'de 01.11.2024 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 15.11.2024 tarihi mesai bitimine kadardır.

2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında ilanın bir kısmını veya tamamını iptal etme hakkını saklı tutar.

6. Üniversite web sayfasından veya başvuru yapılan birimin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

PROFESÖR VE DOÇENT KADROLARI

BAŞVURU YAPILACAK BİRİM

ADRESİ

Personel Daire Başkanlığı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No:1 Merkez/Bingöl

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

BAŞVURU YAPILACAK BİRİM

ADRESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Ayhan Çiftci Cad. 1502. Sokak Merkez/Bingöl

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No:1 Merkez/Bingöl

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No:1 Merkez/Bingöl

Ziraat Fakültesi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Ziraat Fakültesi Dekanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No:1 Merkez/Bingöl

İlan olunur.

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