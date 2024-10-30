Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 26 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in S inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 26 (yirmi altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alman KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2020 yılından itibaren (2020 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 02/12/2024 - 13/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1.BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENELŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllıkmesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanma prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük haklan ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

i) Tulum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.l. Kıdemli Yazılım Mimarı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) En az 10.000 (on bin) aktif kullanıcının bulunduğu projelerde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

e) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

d) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

e) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web servisler, Web API, SOAP, REST, WCF hakkında iyi derecede deneyim sahibi olmak,

g) Katmanlı mimari. Servis Tabanlı Mimari ve Microserviceler hakkında deneyim sahibi olmak,

h) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

i) MSSQL veya PostgreSQL veri tabam ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

k) Team Foundation Server (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

I ) SOA ve Microservices konusunda deneyimli olmak,

m) Uygulama sunucuları yönetimi (TIS, Weblogic, Apache Tomcat vb.) konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

n) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönelimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) DevOps CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi ve Kubemetes, Docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, SAML, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

s) SPİCE veya CMM1 süreçleri konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

t) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreçleri, teknik ve otomasyon araçlarının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) Takım çalışmasına yatkın çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

v) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

w) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılını yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

y) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak.

B.2. Kıdemli Yazdım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katma kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 7 (yedi) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

b) En az 10.000 (on bin) aktif kullanıcının bulunduğu projelerde yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

d) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Pattems konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) ASP.NET MVC ile yazılını geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, g) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, h) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak, i) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible

Markup Language (XME) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

j) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

k) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

1) JavaScript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

m) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak.

n) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

o) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,

p) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

r) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) Team Foundation Servet (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

t) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) DevOps CT'CD süreçleri, Konteyner mimarisi ve Kubemetes, Docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

v) Yüksek erişilebilirlik vc yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

w) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.3. Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarmdan mezun olmak,

b) MSSQL Server ya da PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

e) Performans tuning, query optimizasyon, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) İleri seviyede PL/pgSQL ve/veya TSQL bilgisine sahip olmak,

e) Veri tabanı "high availibility", "disaster recovery", "migration" konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabam yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda ileri seviyede bilgi vc tecrübe sahibi olmak.

B.4. Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun lam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (e) bendindeki yükseköğretim kurumlarmdan mezun olmak,

b) MSSQL Server ya da PostgreSQL veri tabam yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

c) Performans tuning, query optimizasyon, kapasite planlama vc güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) PL/pgSQL ve/veya TSQL bilgisine sahip olmak,

e) Veri tabanı "high availibility", "disaster recovery", "migration" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normaiizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabam yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.5. Veri Tabam Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katma kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

c) Performans luning, query optimizasyon, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) PL/SQL, PL/pgSQL, TSQL dillerinden en az biri hakkında bilgi sahip olmak,

e) Veri tabanı "high availibility", "disaster recovery", "migration" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normaiizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.6. Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) LAN, WAN, Data Çenter, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCPDump, Nelcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az ikisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldın Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Cisco CCNP/CCNP-E1 veya Huawei HCİP / HCİP Datacom sertifikalarından en az birine sahip olmak,

i) Checkpoint CCSE, Fortinet Certifıed Solution Specialist, Palo Alto PCNSE sertifikalarından en az birine sahip olmak.

j) Cisco Certified Specialist - Securtiy Core veya Huawei HCIA Securtiy sertifikalarından en az birine sahip olmak.

B.7. Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) LAN, WAN, Data Çenter, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Omurga ağ anahtarı ve kenar ağ anahtarı yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCPDump, Netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az ikisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Cisco CCNP/CCNP-EI veya Huawci HCTP / HCTP Datacom sertifikalarından en az birine sahip olmak.

B.8. Ağ Güvenliği Uzmanı ( l am zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şanlar (b) veya (e) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) LAN, WAN, Data Çenter, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Omurga ağ anahtar ve kenar ağ anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCPdump, Netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Cisco CCNA ya da Huawei HCIA sertifikalarından en az birine sahip olmak.

B.9. l.iııııv Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

b) İyi derecede nctwork bilgisine sahip olmak,

c) Linux bonding yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Linux açılış sistemi ve GRUB Ön Yükleyici yazılımı kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Kullanıcı hesap ve grup yönetimi, paket yönetimi, Linux dosya sistemi yapısı ve hiyerarşisi konusunda tecrübeli olmak,

f) Text manipülasyon işlemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Linux servis yönetimi ve systenıctl konularında bilgi sahibi olmak.

h) Cron ve Anancron üzerinden zamanlanmış görevler düzenleme konusunda tecrübeli olmak,

i) Konteyner mimarisi (Docker, Kubemetes, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

j) Kaynak kodlardan program kurma tecrübesine sahip olmak,

k) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,

1) DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, SSH, Apachc, Nginx ve repo konularına hakim olmak,

m) SAN konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak,

n) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,

o) LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,

p) Multipath konfıgürasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,

q) Log yönetimi, loğların anlamlandırılması vc Rcgcx kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

r) İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

s) Küme halinde sistemler ve uygulamaların (ElastichSearch, Kubemetes, Casandra, Postgresql, Redis, Rabbitmq, Mongodb, Openshift, Ansible vb.) en az ikisinin mimari tasarımının oluşturulması, yapılandırılması ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak,

t) Veri merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi sahibi olmak,

u) VMware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına hakim olmak,

v) Yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

w) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak

. Red Hat Certifıed Enginccr (RHCSA) veya üstü,

. Linux Professional Tnstitutc LPIC-1 veya üstü.

x) PCAP - Certifıed Associate in Python Programming veya üstü sertifikaya sahip olmak.

1$. 10. Linux Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) İyi derecede network bilgisine sahip olmak,

c) Linux bonding yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Linux açılış sistemi ve GRUB Ön Yükleyici yazılımı kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Paket yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

f) Kullanıcı hesap ve grup yönetimi, Linux dosya sistemi yapısı ve hiyerarşisi konusunda tecrübeli olmak,

g) Text manipülasyon işlemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Linux servis yönetimi ve systemctl konularında bilgi sahibi olmak,

i) Cron ve Anancron üzerinden zamanlanmış görevler düzenleme konusunda tecrübeli olmak,

j) Linux sistemleri üzerinde Docker Container kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

k) Kaynak kodlardan program kurma tecrübesine sahip olmak,

I) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,

m) DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, SSH, Apache, Nginx ve repo konularına hakim olmak,

n) SAN konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak,

o) Storage yönetimi, LLIN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,

p) LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,

q) VMwarc vc RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına hakim olmak,

r) Yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

s) Commvault yedekleme yazılımı, kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) Storage Replication konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak

. Red Hat Certified Engineer (RITCSA) veya üstü,

. Linux Professional İnstitute LPIC-1 veya üstü,

. PCAP - Certified Associate in Python Programming veya üstü.

B.ll. Windows Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) Windows sunucu işletim sistemlerinin yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) Active Directory (AD) yapısı ve etki alanı yönetimi konusunda uzman olmak, en az 5.000 aktif kullanıcı yönetmiş olmak,

d) Microsoft Exchange Server sistemlerine hakim olmak,

e) System Çenter Configuration Manager (SCCM) kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeli olmak,

1) System Çenter Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,

g) System Çenter Virtual Machine Manager (SCVMM) ile büyük ölçekli Ilyper-V cluster yönetimi konularında ileri düzeyde tecrübeli olmak,

h) Hyper-V Sanallaştırma Platformu üzerine mimari tasarım yapabilmek, kurup yönetebilmek, kısa orta ve uzun vadede kapasite planları çıkarabilecek teknik tecrübe ve bilgiye sahip olmak,

i) Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum, konfigürasyon ve yönetiminde tecrübeli olmak,

j) Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında tecrübeli olmak,

k) Microsoft Windows Server 2019, 2022 kurulum bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak,

I) Microsoft ürün ve servisleri olan, Internet Information Services (IIS), Windows Server Update Services (WSUS), Domain Name Server (DNS), Group Policy, Dynamic Hoşt Configuration Protocol (DHCP) KMS, ADFS Server, Certificate Authority, File Server konularında kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

m) Sistem yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,

n) İleri seviye de PowerShell Scripting otomasyon konularında uzman olmak,

o) Yüksek ölçekli disk sistemleri ve veri depolama sistemlerinin (Storage Arca Nctwork -SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

p) SAN switch teknolojileri ve veri depolama sistemleri konusunda derin bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Sistem topolojileri vc sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,

r) Orta seviye ağ ve güvenlik konularında bilgi sahip olmak,

s) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

t) Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (Sunucu, Disk ünitesi, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, u) Kurumsal ölçekte yedekleme ve replikasyon çözümlerinde uzmanlık seviyesinde bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olmak,

v) Aşağıdaki sertifikalardan en az I (bir) tanesine sahip olmak

. Microsoft Certifıed Solution Expert (MCSE), MCSE-Security,

. Microsoft Certifıed Solutioun Associate (MCSA): Windows Server 2016,

. MCITP: Enterprise Administrator,

. MCITP: Server Administrator.

B.12. Siber Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarmdan mezun olmak,

b) Güvenlik izleme, olay müdahale, tehdit istihbaratı konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

e) Zafiyet tarama araçlarını (Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Süite vb.) ileri seviye kullanabiliyor olmak,

d) Unix, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılım güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hakim olmak,

h) Antıvirüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Merkezi iz kaydı (İog) ve SIEM yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Blue Team ve olay müdahalesi çalışmalarında kullanılabilecek yazılım (bash, python vb.) bilgisine sahip olmak,

k) Adli Bilişim alanında bilgisayar veya bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlarla ilgili olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasını sağlamak konusunda tecrübe sahibi olmak,

1) ISO 27001, PCI DSS, COB1T, KVKK, İTİL GDPR konularında bilgi sahibi olmak, m) MITRE A TT&CK Framework vc OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, n) Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,

o) Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularında bilgi sahibi olmak,

p) TCP/1P ve OS1 katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,

q) HTTP, DHCP, SMTP. DNS gibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Aşağıda yer alan sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak,

. Certified inciden! Responder (eCİR),

. Certified Threat Hunting Prol'essional (eCTHP),

. Certified Digital Forensics Prol'essional (eCDFP),

. GTAC Incident Handler Certification (GCIII),

. GIAC Experienced Incident Handler (GX-IH),

. GIAC Experienced Intrusion Analyst (GX-1A),

. GIAC Certified Detection Analyst (GCDA),

. GIAC Experienced Forensics Analyst (GX-FA),

. GIAC Enterprise Incident Response (GE1R),

. GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA).

B.13. Siber Güvenlik Uzmanı (Tanı zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katma kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) Güvenlik izleme, olay müdahale, tehdit istihbaratı konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

c) Zafiyet tarama araçlarını (Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Süite vb.) kullanabiliyor olmak,

d) Unix, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hakim olmak,

h) Antivirüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Blue Team ve olay müdahalesi çalışmalarında kullanılabilecek yazılım (başlı, python vb.) bilgisine sahip olmak,

k) Adli Bilişim alanında bilgisayar veya bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlarla ilgili olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ılışkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasını sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak,

1) ISO 27001, PCI DSS, COB1T, KVKK, İTİL GDPR konularında bilgi sahibi olmak,

m) MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

n) Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,

o) Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularında bilgi sahibi olmak,

p) TCP/1P ve OS1 katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,

q) HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak.

B.14. Sızma Testi Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Siber güvenlik alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Bilgi güvenliği çözümleri (Firewa11, IPS/TDS, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM, Anti Virüs, PAM vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Zafiyet tarama araçlarım (Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Süite) ileri seviye kullanabiliyor olmak,

e) Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) Yazılım güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hakim olmak,

i) Antivirüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Red Team/Bhıe Team ve olay müdahalesi çalışmalarında kullanılabilecek yazılım (bash, python vb.) bilgisine sahip olmak,

k) Metasploit, Burp Süite, Cobalt Strike, Empire vb. siber saldırgan bakış açısı ile kullanılacak araçlarla uygulamalı deneyim sahibi olmak,

1) ISO 27001, KVKK, GDPR, HIPAA konularında bilgi sahibi olmak,

m) MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

n) Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,

o) Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,

p) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri tabanı sistemlerine sızma testi yapma ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

q) TCP/1P ve OS1 katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak

. Certifıed Ethical Hacker (CEH),

. Sertifikalı Web Uygulamaları ve Veri Tabanları Sızma Testi Uzmanı (TS 13638 standardı kapsamında TSE tarafindan verilen),

. eLearn Security Web Application Penetration Tester (eWPT),

. Offensive Security Certifıed Professional (OSCP).

2.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar, başvurularını 30/10/2024 - 15/11/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyunıda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

e) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

3.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) https://sbsCT.sadikgov.fr/Ifflenti/4182IWozgecmisdoc.cloc linki üzerinden indirilerek doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş,

b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette ver almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

c) Yurtdışındaki üniversitelerin "genel şartlar altında yer alan bölümlere denk bölümlerinden" mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

d) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

e) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

f) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

g) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan "akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu" istenilecektir.

4.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi 21/11/2024 tarihinde Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak mülakat ile ilgili bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5.STNAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

e) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.

d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

6.SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü mülakattan alman puanın %30'u ve uygulamalı mülakattan alınan puanın %70'i toplanarak değerlendirme puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme puanı 70 (yetmiş) puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır. İlan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 02/12/2024 - 13/12/2024 tarihleri arasında Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.

7.SONUÇLAR1N İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 26 (yirmi altı) dır.

b) Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri ve sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak vc varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır vc sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.