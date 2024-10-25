Serhat Kalkınma Ajansı 2 uzman personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı 2 uzman personel alacak. Son başvuru tarihi 2 aralık 2024
Kaynak : Memurlar.net
İlan Giriş : 25 Ekim 2024 14:33, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:37
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman alımı yapılacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kars ili olup, Ajans'ın faaliyet alanı, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri oluşturmaktadır. Personel alım ilanına başvuran ve sınavda başarılı olan adaylar, bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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