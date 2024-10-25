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Milli Savunma Bakanlığı Askeri Personel Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Personel Alım İlanı. Son başvuru tarihi 10 kasım 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 25 Ekim 2024 02:20, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 03:32
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Milli Savunma Bakanlığı Askeri Personel Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığın '

EN AZ DÖRT YIL SÜRELİ FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL MEZUNLARINDAN 2024 YILI PİLOT SINIFI MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ

Başvurular İçin personeltemin.msb.gov.tr

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

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