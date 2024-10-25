Milli Savunma Bakanlığı Askeri Personel Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Personel Alım İlanı. Son başvuru tarihi 10 kasım 2024
Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 25 Ekim 2024 02:20, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 03:32
Hava Kuvvetleri Komutanlığın '
EN AZ DÖRT YIL SÜRELİ FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL MEZUNLARINDAN 2024 YILI PİLOT SINIFI MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ
Başvurular İçin personeltemin.msb.gov.tr
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
DETAYLI İLAN DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.