Diyanet 10 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Diyanet işleri uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak üzere yarışma sınavı açılacaktır.

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I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

6. Daha önce yapılmış "Diyanet işleri uzman yardımcılığı" yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

. 2023 ve 2024yıllarına ait KPSS puanı bulunan adayların yüksek olan puanı dikkate alınacaktır

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.10.2024 -08.11.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerindensinav.diyanet.gov.tr adresi aracılığı ile yapılacaktır.

2. Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katına girenlerin 12.11.2024 - 14.11.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında 330 (üçyüzotuz) TL sınav başvuru ücretini ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme işlemi,sinavodeme.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

8. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen / giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Engelli adaylar;

1. Sınava başvuran adaylardan sürekli / geçici engelli veya sağlık sorunu olanlar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu / işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç / gereç kullanma vb. taleplerini başvuru ekranındaki ilgili bölümde belirteceklerdir.

2. Başvuru ekranındaki ilgili bölümde engel durumlarına ilişkin taleplerini belirtmeyen adayların sınav esnasındaki istekleri dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde durumlarına uygun şekilde sınava alınacaklardır.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından sinav.diyanet.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

2. Yazılı sınav 30.11.2024 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

3. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

5. 2023 veya 2024 yılı lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.

6. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.

7. Sözlü sınav tarihi ve yeri, yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

8. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ile sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

9. Yazılı Sınav Konuları;

a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi (80 puan),

b) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat (20 puan).

10. Sözlü Sınav Konuları;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

11. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar tarafından yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen "Yazışma Adresi"ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve "DİĞER HUSUSLAR" başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu, itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

3. Başarılı olan adaylardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, kadro sayısının yarısı kadar aday yedek olarak sıralanacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması / güvenlik soruşturması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.

3. Yazılı ve sözlü sınava katılan adaylara hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

4. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

5. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı'na ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman ve Uzman yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir