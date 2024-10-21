İstanbul Teknik Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince 2024 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

A)GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibari ile ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek.

B-ÖZEL ŞARTLAR

YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1.Java, Java2EE teknolojileri konusunda en az 3 yıl uygulama geliştirme tecrübesi sahibi olmak

2.Oracle veritabanı üzerinde PL/SQL dilini kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirme tecrübesi sahibi olmak

3.Oracle ADF (Application Development Framework) teknolojisi ile uygulama geliştirme tecrübesi sahibi olmak

4.XML, XSL, XSL Transform konularında deneyim sahibi olmak

5.Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management), BPMN (Business Process Management Notation) ve BPEL (Business Process Exection Language) konularında deneyimli olmak

6.Oracle Business Process Management Suite 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak

7.Oracle SOA Suite 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

8.Oracle WebCenter Content 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

9.Camunda Business Process Management kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak

10.Camunda Decision Management kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak

11.Node.js kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak

12.Proje Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

13.İş Analizi Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

14.Bitbucket konusunda tecrübe sahibi olmak

15.Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

16.Üniversite Elektronik Belge Yönetimi projelerinde tecrübe sahibi olmak

17.Elektronik imza entegrasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak

18.KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

19.Mobil imza konusunda bilgi sahibi olmak

20.Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir.

SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1.Linux/Unix işletim sistemi ve Linux/Unix işletim sistemi üzerinden verilen servislerin kurulum, yapılandırma, bakım ve problem çözme konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak.

2.Linux İşletim Sistemleri, Linux sistemler ile çalışan web servisleri (Nginx, Apache, Oracle Weblogic) ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3.Büyük ölçekli sistem altyapısı yönetimi yapan (en az 50.000 kullanıcı hesabı) kurumlarda çalışmış olmak.

4.Linux sistemler ile çalışan veritabanları (MySql, MariaDB, Postgresql, Oracle DB) ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5.DNS servisleri (Unbound, Core DNS) ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6.LDAP, e-posta servisleri (sendmail, postfix) kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümlemesi hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7.Sanallaştırma sistemleri (Vmware, KVM), veri yedekliliği ve dosya sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümlemesi hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8.Merkezi veri depolama cihazları yönetimi ve yapılandırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

9.Container sistemlerinde (Docker, Podman, Kubernetes) tecrübe sahibi olmak.

10.Dosya sistemleri ve veri depolama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11.Loglama sistemlerinde (Rsyslog, Elasticsearch, Logstash) deneyim sahibi olmak.

12.Sunucu üzerinden yönetilen güvenlik duvarları (nftables, iptables) ve sunucu erişimi yapılandırılması(sshd, pamd, tcpwrapper) konularında bilgi sahibi olmak.

13.CI-CD(Git, Jenkins) süreçleri ile ilgili tecrübe sahibi olmak.

14.Scripting, otomasyon konularında (bash, python, C, C#) bilgi sahibi olmak.

15.Red Hat System Administration II düzeyinde veya dengi sertifikaya sahip olmak.

16.OpenStack yönetimi ile ilgili en az bir eğitim almış olmak.

17.Ansible yönetimi konusunda en az bir eğitim almış olmak.

18.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

II.İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

İstenilen Belgeler

1) Başvuru formu ( Fotoğraflı) (https://pdb.itu.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

4) İkametgah belgesi

5) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

6) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, (Tecil,Muaf,Terhis Belgesi)

7) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

8) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)

9) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

10) Genel şartların (ç) bendinde yer alan bilişim personeli olarak çalıştığı mesleki tecrübeyi gösterir belgeler.

a.Özel sektörde çalışanlar için Barkodlu SGK hizmet dökümü,

b.Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, c.Barkodlu hizmet dökümünde meslek kodu uygun olmayan ya da belirtilmeyenler için daha önce çalıştıkları kurumdan ilgili alanlarda çalıştıklarına dair alacakları çalışma belgesi.

11) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

12) Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

13) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

III.BAŞVURUNUN YERİ ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 21.10.2024

Başvuru Bitiş Tarihi : 04.11.2024

Başvuru Yeri :İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurular ile istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr sitesinden ilan edilecektir.

Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V.SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ

1-Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2-Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

3-Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

VI.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI, İŞE BAŞLAMA ve DİĞER HUSUSLAR

1-Başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

2-Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

3-Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

4-Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

5-Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

6-İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII.ÜCRET

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

9504/1-1