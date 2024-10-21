Türkiye İstatistik Kurumu 5 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Başkanlığımız Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2023 veya 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 2 Kişi)

1. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, .Net Core MVC, Net Core Web API, SQL, Entity Framework, WCF, LinQ,) en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak (Belgelenmesi gerekmektedir),

2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

6. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim olmak, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

8. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak, Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9. 10 000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir),

10. Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini ileri düzeyde kullanmış olmak,

12. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

14. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

15. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,

b. Kubernetes, Docker teknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,

c. DevOps araçları ve süreçlerinde deneyimli olmak (Rancher, Prometheus, Grafana vb.),

d. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin,Ionic,Cordova,QT,React Native,Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,

e. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:

. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

. Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

KIDEMLİ AĞ UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. En az 10.000 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

4. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 10.000 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak (Tercihen Cisco ISE ve/veya Aruba ClearPass),

6. DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, DMVPN, IPSec, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu takip edebilen ağ yönetim yazılımlarını kullanmış olmak,

9. Cisco Nexus serisi data center switchler, Cisco ASR/ISR/Catalyst Serisi Router'lar konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak, tercihen Aruba Access Point, Aruba Controller ve Aruba Mobility Master ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

11. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

12. Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Tercihen Cisco, Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak),

13. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

14. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,

15. ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

a. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

b. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT, GMON sertifikalarından veya bu sertifikaları veren kuruluşların yetkilendirdiği onaylı eğitim merkezlerinden alınan eğitim sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.

c. Firewall veya Load Balancer yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d. Ağ Topoloji çizimleri için kullanılan araç ve Microsoft Visio vb. yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e. PRTG yazılımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (LINUX)

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Büyük ve orta ölçekli kurum veya işletmelerin sistem merkezinde Linux sunucu sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek (Belgelenmesi gerekmektedir),

2. Yazılım, donanım, veri tabanı, veri depolama yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

3. Sistem topolojisi ve katmanlandırma konusunda tecrübeli olmak,

4. Sunucu Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Hyper-V, Vmware, KVM vb. teknolojileri aktif kullanmış olmak, LUN atanması, ağ tanımlanması, server/ datastore migration konularında tecrübeli olmak,

5. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Kubernetes, Rancher, OpenShift vb konteyner teknolojileri ile çoklu kubernetes cluster yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. Bash, Python script dilleri ile sistem seviyesinde yapacağı çalışmalarda ihtiyaç duyulacak seviyede yazılım, scripting bilgisine sahip olmak,

8. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Chef, Puppet, Ansible v.b. otomasyon araçlarından birinde tecrübe sahibi olmak,

10. LINUX sunucu sistemlerinin (Ubuntu, Centos, Rocky Linux, Oracle, Redhat vb.) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, disk işlemleri, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

11. Kurumsal yedekleme yazılımları (tercihen Veeam), donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübeli olmak,

12. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

13. Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

14. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetimi (Tercihen EMC, Netapp), Storage protokolleri (FC, SAN, NAS, ISCSI, vb.) konularında tecrübeli olmak,

16. İş sürekliliği sistemleri ve Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak,

17. Storage Area Network (SAN) kurulumu ve konfigürasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,

18. Kubernetes, gitlab, nexus, jenkins,argocd gibi CI/CD araçların kurulum ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

a. PAM (Privileged Access Management) sistemlerinin yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b. DevSecOps (Dev: Software Development, Sec: Security and Ops: Information-Technology Operations) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Konteyner teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,

e. VMware Certified Professional (VCP6) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,

f. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

g. CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak,

h. Ceritified Kubernetes Administrator (CKA) sertifikasına sahip olmak,

i. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

j. PRTG yazılımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. İleri Düzey (Advanced) Linux Sistem Yönetimi sertifikasına sahip olmak. Tercihen aşağıda listelenen sertifikalardan 1 (bir) veya daha fazlasına sahip olduğunu belgelemek;

. Red Hat Certified Engineer (RHCE)

. Red Hat Certified Architect (RHCA)

. Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

KIDEMLİ DEVOPS UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. SonarQube, JIRA, Git, Git Branching alanlarında bilgi sahibi olmak,

2. En az bir programlama diline ya da framework yapısına hakim olmak (.net, java, JavaScript, python),

3. Domain driven design ve mikroservisler hakkında bilgi sahibi olmak,

4. Minimum 5 (beş) yıl DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, (Belgelenmesi gerekmektedir.)

5. Unix/Linux İşletim sistemleri konusunda ve veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Tüm entegrasyon ve dağıtım sürecini düzenleyebilecek şekilde BT operasyonları ve sysadmin rolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

7. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve kod versiyonlama konularında tecrübe sahibi olmak (Özellikle Git ve Artifactory ortamları, akışları konusunda tecrübeli),

8. Containerization (Kubernetes) konusunda 5 yıl tecrübe ve bilgi sahibi olmak, (Belgelenmesi gerekmektedir.)

9. Network altyapıları ve araçları, TCP/IP, yönlendirme ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Network, firewall, load balancer, proxy, ingress konularında bilgi sahibi olmak,

11. Redis, Rabbit MQ konularına hakim olmak,

12. Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.),

13. Prometheus, Graylog, Kibana, Jaeger ve Grafana, sistem performansını izleme, log yönetimi, veri görselleştirme ve dağıtık izleme monitoring ve loglama araçları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Nginx web sunucusu, ters proxy konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

a. Jenkins ile çalışmış olmak.

b. CKA, CKAD sertifikalarından en az birisine sahip olmak.

2- İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

Başvurular, 21/10/2024 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 04/11/2024 tarihinde saat 18:00'da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar, ilan edilen pozisyon için en çok puandan başlanarak "Sözleşmeli Bilişim Personeli" tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Ağ Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı (Linux), Kıdemli Devops Uzmanı için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

Uygulamalı ve sözlü sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir.

4- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 15/11/2024 tarihinde ilan edilecek olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5- SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, YERİ VE TARİHİ

5.1. Sınavın Şekli ve Başarı

a. Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

b. Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde değerlendirilecektir.

c. Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.

d. Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.

e. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

f. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

5.2. Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. Sınav Yeri ve Tarihi

Uygulamalı ve sözlü sınav 21/11/2024 - 22/11/2024 tarihleri arasında saat 09:30'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No: 114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

6- ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyon için; aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının üç ve dört katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyona göre alınacak kişi sayısı ve sınava çağrılacak aday sayısı

Toplam

5

50

7- SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir.

Uygulamalı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir.

Yukarıda belirtilen durumda olan kişilerin ve asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

8- İLETİŞİM BİLGİLERİ

8.1. Adres bilgileri

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No: 114 06420

Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

8.2. Telefon bilgileri