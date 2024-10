Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli personel alım ilanı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başkanlığımızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeli bilişim personeli ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesi uyarınca sözleşmeli çözümleyici, programcı istihdam edilecektir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım geliştiricisi olarak en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin değerlendirilmesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik imzalı çalışma belgelerinde ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

c) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.

ç) ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak.

d) Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript) hakkında bilgi sahibi olmak.

e) Javascript framework veya kütüphanelerinden en az birinde (React, Vue, Angular vb.) bilgi sahibi olmak.

f) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

g) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

ğ) Versiyon Kontrol Sistemleri (GIT, SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

ı) Bigdata, NoSQL database kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

2) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım geliştiricisi olarak en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin değerlendirilmesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik imzalı çalışma belgelerinde ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

c) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.

ç) ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak.

d) Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript) konularında bilgi sahibi olmak.

e) Javascript framework veya kütüphanelerinden en az birinde (React, Vue, Angular vb.) bilgi sahibi olmak.

f) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

g) Versiyon Kontrol Sistemleri(GIT, SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

ğ) Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Bigdata, NoSQL database kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (5 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım geliştiricisi olarak en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin değerlendirilmesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik imzalı çalışma belgelerinde ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

c) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.

ç) ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak.

d) Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript) konularında bilgi sahibi olmak.

e) Javascript framework veya kütüphanelerinden en az birinde (React, Vue, Angular vb.) bilgi sahibi olmak.

f) Versiyon Kontrol Sistemleri (GIT,SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

g) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

4) Sistem Uzmanı (2 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla sistem uzmanı olarak en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin değerlendirilmesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik imzalı çalışma belgelerinde ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

c) Windows ve/veya Linux tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

ç) Microsoft Active Directory, Exchange, SCOM, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi sahibi olmak.

d) CI/CD (Jenkis,Gitlab vb.) süreçlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

e) Container mimarisi (Docker, Kubernates, OpenShift vb.) alanında bilgi sahibi olmak.

f) JIRA, GLPI konusunda bilgi sahibi olmak.

g) GIT, SVN vb. versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

ğ) Kurum içi DevOps ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında bilgi sahibi olmak.

h) Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

ı) Temel bilişim ağları hakkında bilgi sahibi olmak.

i) Yedekleme altyapıları (NetBackup vb.) konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi sahibi olmak.

j) VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak.

5) Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla veri tabanı uzmanı olarak en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin değerlendirilmesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik imzalı çalışma belgelerinde ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

c) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.

ç) Oracle, PostgreSQL, MongoDB veritabanları yönetimi, kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı hakkında bilgi sahibi olmak.

d) Kullanıcı ve rol tanımlama, yetkilendirme/yetkisizleştirme, veritabanı güvenliği, IP ve kullanıcı girişi kontrolleri hakkında bilgi sahibi olmak.

e) Performans izleme, Auditing, Log analizi, Performans iyileştirme/Tuning ve SQL iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak.

f) Unix, Linux ve BASH script konularında bilgi sahibi olmak.

g) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

ğ) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning, PL/SQL ve RMAN felaket yönetimi ve iş sürekliliği alanında bilgi sahibi olmak.

h) Büyük boyutlu veri tabanı tablolarında eniyileme (tuning) yapabilmek.

ı) SQL dilini bildiğini belgelendirmek.

6) Veri Ambarı Uzmanı (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar);

a) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Lisans mezuniyetinden sonra olmak şartıyla en az bir yılı veri ambarı/analitiği konusunda olmak kaydıyla veri ambarı/analitiği/veri tabanı yönetimi ya da CRUD kullanan yazılım geliştirme işlerinde en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin değerlendirilmesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik imzalı çalışma belgelerinde ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

c) Oracle, MsSql veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda en az 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.

ç) Herhangi bir ilişkisel veri tabanının kurulum, konfigürasyon, yedekleme süreçlerinde bilgi sahibi olmak.

d) T-SQL/PL-PGSQL/PL-SQL geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

e) Veri tabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

f) Oracle, MsSql, MySql veya PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection pooling konuları hakkında tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.

g) Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak.

ğ) Shell ve Python dillerinde tecrübeli olduğunu belgelendirmek.

h) Veri ambarı ETL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

ı) Açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olduğunu ve projelerinde kullanmış olduğunu belgelendirmek.

i) Apache NİFİ, Pentaho, Knime, Airbyte veya yaygın muadil bir platform kullanarak veri entegrasyonu tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek.

j) Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak.

k) Temel bilişim ağları bilgisine sahibi olmak.

1) Çözümleyici (2 Kişi)

a) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

c) En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bu düzeyde yabancı dil belgesine sahip olmak.

ç) Kamu veya özel sektördeki bilgi işlem merkezlerinde lisans mezuniyeti sonrası en az 1 yıl programcı olarak çalışmış olmak ve bu tecrübeyi belgelendirmek.

d) 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

2) Programcı (2 Kişi)

a) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) En az biri Java, C, C++, C#, .Net olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

c) En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bu düzeyde yabancı dil belgesine sahip olmak.

ç) 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

2- İSTENİLEN BELGELER

a) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı ve Veri Ambarı Uzmanı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

2. Lisans diploması veya e-devlet kapısından alınan mezun belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

3. 2024 KPSS P3 sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.)

4. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde veya eşdeğeri bir puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır. Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

5. Aranan niteliklere uygun mesleki tecrübeyi gösteren SGK hizmet dökümü, ıslak imzalı veya elektronik imzalı çalışma belgesi

6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

b) Çözümleyici ve Programcı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

2. Lisans diploması veya e-devlet kapısından alınan mezun belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

3. 2024 KPSS P3 sonuç belgesi

4. Programlama dilini bildiğini belgelemek için yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin yükseköğretim kurumundan alınan onaylı belge (transkript ve ders açılım belgesi) veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası

5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

6. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde veya eşdeğeri bir puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır.)

7. Aranan niteliklere uygun mesleki tecrübeyi gösteren SGK hizmet dökümü, ıslak imzalı veya elektronik imzalı çalışma belgesi

3- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunanlardan;

* Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı ve Veri Ambarı Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 kabul edilecektir) ile yabancı dil puanının (yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 katı kadar aday (bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

* Çözümleyici ve Programcı pozisyonu için KPSS P3 puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak sözleşmeli personel sayısının 10 katı kadar aday (bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

* Sözlü sınava katılacak adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyenlere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

* Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

* Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla iki tanesine başvurabilecektir.

* Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre pozisyonlara atama yapılacak olup ilan edilen pozisyonlar için yedek aday belirlenebilecektir.

4- BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular www.yok.gov.tr adresinde yer alan ilandaki "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine 18.10.2024-01.11.2024 tarihleri arasında (en geç son başvuru tarihinde) anılan adreste olacak şekilde şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- TEBLİGAT

Sözleşmeli bilişim personeli ile sözleşmeli çözümleyici ve programcı istihdamı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ait www.yok.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM

TEL: (0312) 298 75 68-69-70-71

9516/1-1

> Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.