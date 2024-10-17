Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR81 Bölgesinin (Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 uzman alımı yapılacaktır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının, şehir ve bölge planlama, istatistik, bilgisayar mühendisliği, geomatik mühendisliği, harita mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal genetik mühendisliği, yazılım mühendisliği, ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmak,

b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

2.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Adaylar

Uzman personelin, 2023 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

2.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak gerekmektedir.

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

ı) Uluslararası ticaret

i) Hukuk.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında halihazırda KPSS'ye girme şartı aranmaksızın Ajansta istihdam edilen uzman personel sayısı, mezkür maddenin yedinci fıkrasında belirtilen yüzde kırk oranını doldurduğundan, KPSS puanı ile başvurular kabul edilecektir.

Bununla birlikte istisnai olarak Personel Yönetmeliği'nin 22'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 375 sayılı KHK'nın ek 25'inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olan adaylar KPSS puanı veya KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuru yapabilecekler ve yarışma sınavında başarılı olmaları halinde uzman kadrosunda geçici olarak görevlendirilebileceklerdir.

3. Tercih Sebepleri

Tüm adaylar için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma, yukardaki belirtilen öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir.

Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmeleri gerekmektedir.

4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 11/11/2024 tarihinden başlayarak 22/11/2024 tarihi saat 23.59'a kadar

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Çağrı

Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin Ek-1'inde (Değişik:RG-11/12/2022-32040) ve aşağıda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılacaktır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak ve bu ilanda belirtilen öğrenim dallarının/dal grubunun her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenip ve Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından adaylara tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

6. Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir.

Yarışma sınavı Personel Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel Sekreterin başkanlığında beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılacaktır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın mezun olduğu alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adayların göreve

başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir sebeple boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav kurulu sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde Ajans, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilir. Sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

7. Bilgi

Ajans personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilmektedir. İstihdam edilecek personele toplu iş sözleşmesi gereği net ücret ödenecektir. Bununla birlikte personele 6772 sayılı Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tarihlerde ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi ile ilave sosyal ve mali haklar da sağlanmaktadır.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Ajansın internet sitesi olanwww.bakka.gov.trveya www.mevzuat.gov.trinternet sitesinden temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

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