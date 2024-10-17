Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde Hamidiye (İSTANBUL) Külliyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU BİLGİLERİ

A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

f. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2023 KPSS P3 veya 2024 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır) ile İngilizce yabancı dil puanının (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.

(Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.

g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER

1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI - 1 Kişi (4 Katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL)

. En az 7 yıl yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak (Belgelendirilecektir.),

. MVC, Web API gibi .NET Core tabanlı web uygulamaları geliştirmiş olmak,

. MSSQL veri tabanında deneyimli olmak,

. Vue.js, Angular ve/veya React gibi frontend teknolojilerinde deneyimli olmak,

. Entity Framework veya benzer ORM araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmek,

. Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Azure DevOps gibi versiyon kontrol araçlarını etkili bir şekilde kullanabiliyor olmak,

. jQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

. LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,

. Clean Architecture ve SOLID prensiplerine hakim olmak,

. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

. Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

. Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

. Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak,

Tercih Sebepleri:

. Üniversitelerde öğrenci bilgi sistemleri ve Üniversite bünyesinde yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

2. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI - 2 Kişi (3 Katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL)

. En az 5 yıl yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak (Belgelendirilecektir.),

. MVC, Web API gibi .NET Core tabanlı web uygulamaları geliştirmiş olmak,

. MSSQL veritabanında deneyimli olmak,

. Vue.js, Angular ve/veya React gibi frontend teknolojilerinde deneyimli olmak,

. jQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

. Entity Framework veya benzer ORM araçlarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak,

. Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Azure DevOps gibi versiyon kontrol araçlarını etkili bir şekilde kullanabiliyor olmak,

. Clean Architecture ve SOLID prensiplerine hakim olmak,

. JSON ve XML veri formatlarıyla çalışarak veri entegrasyonlarını yönetebiliyor olmak,

. LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

. Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

. Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

. Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak,

Tercih Sebepleri:

. Üniversitelerde öğrenci bilgi sistemleri ve Üniversite bünyesinde yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3. YAZILIM UZMANI - 1 Kişi (2 Katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL)

. En az 3 yıl yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak (Belgelendirilecektir.),

. MVC, Web API gibi .NET Core tabanlı web uygulamaları geliştirmiş olmak,

. MSSQL veritabanın da deneyimli olmak,

. jQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

. Vue.js, Angular ve/veya React gibi frontend teknolojilerinde deneyimli olmak,

. Entity Framework veya benzer ORM araçlarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak,

. Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. JSON ve XML veri formatlarıyla çalışarak veri entegrasyonlarını yönetebiliyor olmak,

. LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak.

Tercih Sebepleri:

. Üniversitelerde öğrenci bilgi sistemleri ve Üniversite bünyesinde yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

C. BAŞVURU DETAYLARI

a. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri:

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden 17.10.2024 (Saat:12.30)-31.10.2024 (Saat:23.59) tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg" veya ".pdf" formatında yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar sadece tek bir ünvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

b. Başvuru için İstenilen Belgeler:

. Fotoğraflı Özgeçmiş Formu,

. Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi,

. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

. "Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),

. "Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

. İngilizce yabancı dil puanını gösteren belge, Yabancı dil puanı olmayan adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. (Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi birinden belge ibraz etmek.)

. KPSS sonuç belgesi,

c. Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon için kişi sayısının 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

II. SINAV BİLGİLERİ

A. SINAVA ÇAĞRI

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarına girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 20.11.2024 tarihinde saat 10.00'da, sözlü/uygulamalı sınav ise 20.11.2024 tarihinde saat 13.00'da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye (İSTANBUL) Külliyesinde yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar için kurum yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavın tarih ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Bu durum internet sitesinde ilanen duyurulur.

C. SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

E. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçları www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Kişilere ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

F. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Bilgi Edinme (Dilekçe ile) hakkına sahiptir. Dilekçe ve itirazlar sonuçların açıklanmasından itibaren Yedi (7) iş günü içerisinde şahsen veya posta yoluyla Rektörlüğümüze ıslak imzalı bir şekilde yapılacak olup itirazlar kurumumuz tarafından itiraz süresinin bitmesinden itibaren Otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Posta yoluyla yapılacak olan dilekçe ve itirazların süresi içinde kurumumuza ulaşmaması halinde ilgili dilekçe ve itirazlar işleme alınmayacaktır.

III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ

A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel şartlarda ünvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİLİSİ

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

IV. DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İlan olunur.

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