Diyanet 20 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan mühendis, şehir bölge plancısı ve teknisyen kadrolarına 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda adedi belirtilen kadroların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

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I. BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. 2024 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Mühendis ve şehir ve bölge plancısı ünvanında başvuruda bulunacaklar için üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak, . Adaylar ilan edilen kontenjan gruplarından sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

. Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

B) Özel Şartlar

Ünvan

Şartlar

Mühendis

İnşaat Mühendisliği

Mühendis

Orman Mühendisliği

Şehir Bölge Plancısı

Şehir ve Bölge Planlama, Bölge Planlama, Şehircilik

Teknisyen (Elektrik)

Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının elektrik-elektronik teknolojileri alan/dallarından birinden mezun olmak.

Teknisyen (İnşaat)

Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının inşaat teknolojisi alan/dallarından birinden mezun olmak.

Teknisyen (Sıhhi Tesisat)

Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının yapı tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sistemleri alan/dallarından birinden mezun olmak.

Teknisyen (Marangoz)

Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının mobilya ve iç mekan tasarımı alan/dallarından birinden mezun olmak.

Teknisyen (Boyacı)

Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının kimya teknolojisi alanı-sinai boya, sanayi boyacılığı ve uygulama tekniği, inşaat boyacılığı, boyacılık alan/dallarından birinden mezun olmak.

Teknisyen (Kaynakçı)

Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının metal teknolojisi alan/dallarından birinden mezun olmak.

Teknisyen (Sesçi)

Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının görüntü ve ses sistemleri alan/dallarından birinden mezun olmak.

Teknisyen (Bahçıvan)

Ortaöğretim kurumlarının tarım alan/dallarından birinden mezun olmak.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 21.10.2024 04.11.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığı ile yapılacaktır.

2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumdaki adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

3. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara kendileri manuel olarak girecekler ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

2. 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınav Konuları;

a) Mesleki bilgi düzeyi (60 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

4. Adaylar sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ile sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun ''İLETİŞİM'' başlığında belirtilen "Yazışma Adresi"ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve "DİĞER HUSUSLAR" başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması/güvenlik soruşturması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 77 63

Faks : (0312) 285 85 72

e-posta : [email protected]

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ