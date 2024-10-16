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Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 30 ekim 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Ekim 2024 01:10, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 02:09
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Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Üniversitemizin açmış olduğu öğretim üyesi ilanına başvuru yapan ve süreci devam eden adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi 30.10.2024

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Üst ünvanda çalışan akademik personel alt ünvanlı kadroya başvuramaz.

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr adresinde mevcuttur.

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