Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (güncel haline https://www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilir) hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Muafiyet

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

- Başvuru Formu ( https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinden temin edilebilip eksiksiz doldurulmalıdır.)

- Özgeçmiş (Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlar YÖKSİS'ten alacaklardır)

- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

- Onaylı Diplomalar veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu mezun belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik)

- Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için onaylı öğrenci belgesi (e-Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)

- Onaylı Lisans Transkripti (e- Devlet barkodlu belge geçerlidir.)

- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Erkek adaylar için; Askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)

- Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)

- Tecrübe şartı bulunan kadrolar için; Yaptığı işi ve ünvanını gösterir onaylı çalışma belgesi ile e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Çıktısı)

Açıklamalar

- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda kullanılacak ALES puan türleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 23.08.2017 tarihli kararı https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde yer almaktadır.

- Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

- Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve öğrenim belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. İdare ilanda, ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 7 (yedi) adet salt okunur USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (beş) adet salt okunur USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (beş) adet salt okunur USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar

1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve öğrenim belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

2) Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen, %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6) Doçent ve Profesör ünvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) İdare ilanda, ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* Adayların salt okunur USB'ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Puanlama Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

** Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15. (on beşinci) gün mesai bitimine kadardır. Son başvuru tarihinin hafta sonu ve/veya resmi tatil günü olması halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimi son başvuru tarihi olarak değerlendirilecektir.