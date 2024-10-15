Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esaslara ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 31/12/2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde anılan Esaslar kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonunda 31/12/2024 tarihine kadar görev yapmak üzere 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel alınacaktır.

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A-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

B-ÖZEL ŞARTLAR:

1- Koro Sanatçıları ve Orkestra Sanatçıları için yükseköğrenim kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakültelerden veya konservatuvarların en az lisans düzeyinden mezun olmak ve yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Not:

a) Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

b) Sınava girecek adayların kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.

2- Bale Sanatçısı için yükseköğrenim kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakültelerden veya konservatuvarların bale bölümünden (modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans veya klasik bale bölümlerinden) en az lise düzeyinden mezun olmak ve yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

HEYKELTIRAŞ İÇİN;

a) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu olmak.

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

REALİZATÖR İÇİN;

a) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı mezunu olmak.

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

SAHNE KUNDURACISI İÇİN;

a) İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanı, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak ya da Mesleki ve Teknik Liselerinin ilgili (Ayakkabı Tasarım ve Üretimi veya Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanları vb.) bölümünden mezun olmak ya da Yükseköğrenim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

KONDÜVİT İÇİN;

a) Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuvarların opera-şan veya bale bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

SAHNE MAKİNİSTİ İÇİN;

a) Meslek/Teknik Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

b) Ahşap ve demir montajı işleri yapabilen ve bu alanlarda kullanılan küçük el aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

c) Ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak.

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

e) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

f) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

g) Herhangi bir engeli bulunmamak.

SAHNE DEMİRCİSİ İÇİN;

a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Metal Teknolojisi alanı, Metal Doğrama alanı, Metal İşletmeciliği dalı, Saç İşleri dalı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak ya da Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (Metal İşçiliği, Metal Teknolojisi vb.) bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğrenim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

IŞIK UZMANI İÇİN;

a) En az Meslek/Teknik Liselerinin Elektrik, Elektronik Bölümünden veya Yükseköğrenim Kurumlarının Elektrik/Elektronik Teknolojisi, Sahne Işık ve Ses Teknolojisi Bölümlerinden mezun olmak.

b) Sahne ışık ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

d) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

f) Herhangi bir engeli bulunmamak.

SESÇİ İÇİN;

a) En az Meslek/Teknik Liselerinin Elektrik, Elektronik Bölümünden veya Yükseköğrenim Kurumlarının Elektrik/Elektronik Teknolojisi, Sahne Işık ve Ses Teknolojisi Bölümlerinden mezun olmak.

b) Seslendirme ekipmanlarını ve ses kayıt programlarını yeterli düzeyde kullanmak.

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

d) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

f) Herhangi bir engeli bulunmamak.

BEZLEMECİ İÇİN;

a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Mobilya ve İç Tasarım alanı, Tekstil Teknolojisi alanı, bezleme veya döşeme alanı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak ya da Mesleki ve Teknik Liselerin Tekstil Teknolojisi alanından mezun olmak ya da Yükseköğrenim kurumlarının Tekstil Bölümünden mezun olmak.

b) Koltuk döşeme alanında yetişmiş, sanayi tipi dikiş makinası kullanabilen.

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

d) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

f) Herhangi bir engeli bulunmamak.

SUFLÖR İÇİN;

a) Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera-şan bölümünden lisans düzeyinde veya Yükseköğretim Kurumları bünyesinde eğitim veren müzik fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

MAKYAJCI İÇİN;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Eğitim Merkezlerinden alınan Güzellik Saç Bakım Hizmetleri alanı ile ilgili ustalık kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birine sahip olmak ya da branşı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

d) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

f) Herhangi bir engeli bulunmamak.

ŞAPKA ÇİÇEKÇİ İÇİN;

a) Meslek/Teknik Liselerin Moda Tasarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi alanlarından mezun olmak ya da üniversitelerin Moda Tasarım, Tekstil Tasarım alanlarından mezun olmak.

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak.

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

C-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 15/10/2024 - 29/10/2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adayların, son başvuru tarihi olan 29/10/2024 tarihi saat 23.59'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması durumunda başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

Adaylar Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerindeki Opera ve Bale Müdürlüklerinden yalnızca birini tercih edebilecek olup birden çok branşa müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlar, Kariyer Kapısı platformuna giriş yaptıklarında sınava katılmaya hak kazandıklarını görüntüleyebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra "Aday Başvuru Bilgileri" sayfası açılacaktır. Bu sayfanın "Yazdır" butonu ile çıktı alıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir.

Adaylar e-Devlet - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden sınava başvuru yaparken B-ÖZEL ŞARTLAR maddesinde istenen belgeleri sınava girmek istediği Opera ve Bale Müdürlüğünün sistemden kontrol etmesini talep etmeleri gerekmektedir.

D-BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

2- Sınav ilanının "B- ÖZEL ŞARTLAR" başlığı altındaki branşlar için istenilen öğrenim belgesi.

3- Sahne Kunduracısı pozisyonuna başvuran İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanı, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisi.

4- Sahne Demircisi pozisyonuna başvuran İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Metal Teknolojisi alanı, Metal Doğrama alanı, Metal İşletmeciliği dalı, Saç İşleri dalı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisi.

5- Bezlemeci pozisyonuna başvuran İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Mobilya ve İç Tasarım alanı, Tekstil Teknolojisi alanı, bezleme veya döşeme alanı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisi.

6- Makyajcı pozisyonuna başvuran adayların Eğitim Merkezinden aldığı Güzellik Saç Bakım Hizmetleri alanı ile ilgili ustalık kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisi ya da branşı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan Mesleki Yeterlilik Belgesi.

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olanlar, Kariyer Kapısı platformuna giriş yaptıklarında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) sınava katılmaya hak kazandıklarını görüntüleyebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar, Müdürlüklerimizce gerçekleştirilecek olan dinleti, değerlendirme sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

F-SINAV YERİ:

1- Adayın başvuru yaptığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde yapılacaktır.

2- Müdürlüklerce yapılacak olan sınavın yeri ve zamanında değişiklik yapılabilir. Yapılacak değişiklikler Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü web sitesinden (www.operabale.gov.tr) ilan edilecektir.

G-SINAV TARİHİ VE SAATİ:

1- Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra "Aday Başvuru Bilgileri" sayfası açılacaktır, bu sayfada yer alan "Yazdır" butonuyla aldıkları çıktı ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

H-SINAV ŞEKLİ:

1- Sınav dinleti, uygulama veya değerlendirme şekilde yapılacaktır.

2- Adaylara sınavda Ek 1'de belirtilen kendi alanları ile ilgili müfredat uygulanacaktır. Komisyon gerek gördüğü takdirde müfredatta belirtilen konuların dışında da adaylardan bilgi talep edebilecektir.

I-SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

1- Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak adayın başarı sıralaması belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, her iki adayın da mesleki eğitim alması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil adaylardan herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaması halinde başarı sırasına göre yedek adaylar ile sözleşme yapılabilir. Yedek adayların hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte yedekliği sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

1- Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

2- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

K-SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:

1- Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde adayın sınava girdiği ildeki Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adrese/e-posta adresine gönderilecektir.

2- İlanen duyurulur.

Ek- 1

UYGULAMA MÜFREDATI

A) ORKESTRA SINAVLARI:

KEMAN:

1. Aşama

a) W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5'ten biri, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden seçme pasajlar.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

VİYOLA:

1. Aşama

a) C. Stamitz veya F. A. Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden seçme pasajlar.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Mülakat

VİYOLONSEL:

1. Aşama

a) J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden seçme pasajlar.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

KONTRABAS:

1. Aşama

a) C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden seçme pasajlar.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Mülakat

FLÜT:

1. Aşama

a) W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, flüt ve pikolo için solo veya orkestra pasajları.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

OBUA

1. Aşama

a) W. A. Mozart Do Majör Obua Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, obua ve korangle için solo veya orkestra pasajları.

2.Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

KLARNET:

1. Aşama

a) W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli).

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, Klarnet ve Basklarnet için solo veya orkestra pasajlar.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Mülakat

FAGOT:

1. Aşama

a) W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli).

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, Fagot ve Kontrafagot için solo veya orkestra pasajları.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

KORNO:

1. Aşama

a) W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4'ten biri, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, Korno için solo veya orkestra pasajları.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

TROMPET:

1. Aşama

a) J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, Trompet için solo veya orkestra pasajları.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

TROMBON:

1. Aşama

a) F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, Trombon için solo veya orkestra pasajları.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

TUBA:

1. Aşama

a) W. Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden Tuba için solo veya orkestra pasajları.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

PİYANO:

1. Aşama

a) W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan orkestra, opera veya bale eserlerinden, seçme pasajlar.

c) Komisyonca sınav sırasında belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması istenilecektir.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçertonun veya sonatın tümü, (Piyano eşlikli)

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi, komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.)

c) Mülakat

ARP:

1. Aşama

a) G. F. Haendel Arp Konçertosu, sadece 1 ve 2'nci bölüm, kadansıyla, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, Arp için solo veya orkestra pasajları.

2. Aşama

a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçerto veya büyük bir arp eseri, (Piyano eşlikli)

b) Komisyon tarafından belirlenecek önemli orkestra eserlerinden deşifraj,

c) Mülakat

TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR:

1. Aşama

a) Adayın kendi seçeceği Timpani ve Trampet ile birlikte; Marimba, Kisilofon, veya Vibrafon enstrümanlarından birini ve diğer vurmalı çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü, (Piyano eşlikli)

b) Sınav ilanında belirlenecek olan önemli orkestra eserlerinden, seçme pasajlar. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir.)

2. Aşama

a) "J. S. Bach for Marimba" albümünden adayın belirleyeceği 2 parça,

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Piyano eşliği zorunluluğu aranmaz. Talep halinde Kurum tarafından sağlanacaktır.)

c) Mülakat.

B) KORO SINAVLARI:

1. Aşama

a) Ses egzersizi

b) Adayın belirleyeceği bir Mozart arya veya Lied. veya 19-20 Yüzyıl İtalyan opera aryası

2. Aşama

a) Mozart operalarından bir arya, (ilk aşamada söylenen Mozart arya olmayacak) Dramatik, spinto veya Helden Tenor renklerindeki sesler zorunlu W.A.Mozart arya yerine Hendel arya söyleyebileceklerdir.

b) 19. yy. İtalyan bestecilerinden bir arya.

c) Bir Türk eseri.

ç) Komisyonca belirlenecek önemli opera eserlerinin koro partilerinin deşifre edilmesi.

d) Komisyonca belirlenecek Lied'in korrepetisyon eşliğinde deşifresi.

e) Genel Müzik bilgisi değerlendirmesi.

f) Mülakat

C) BALE SINAVLARI:

a) Klasik Bale Sınavına girecek adaylar için bale dersi, (Bar ve orta egzersizleri)

b) Modern Dans Sınavına girecek adaylar için bale dersi (Bar) ve modern dersi,

c) Adayın kendi seçeceği klasik bale ya da modern dans varıatıonu sergilenecek. (Bu süre 3 dakikayı geçemez.)

ç) Mülakat

D) SUFLÖR, KONDÜVİT SINAVLARI:

1. Aşama

a) Uygulamalı sınav:

Sınava girdiği pozisyon unvanı görevleri ile ilgili, sınav komisyonunca belirlenecek ve komisyonca verilen süre içerisinde gerçekleştirilmesi istenecek uygulamalı sınav.

2. Aşama

a) Mülakat

E) SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE GÖREV YAPAN PERSONEL SINAVLARI:

1. Aşama

a) Uygulamalı sınav:

Sınava girdiği pozisyon unvanı görevleri ile ilgili, sınav komisyonunca belirlenecek ve Sınav Komisyonunca verilen süre içerisinde gerçekleştirilmesi istenecek uygulamalı sınav.

2. Aşama

a) Mülakat

NOT:

1- Uygulama Müfredatında yer almayan unvanlar ile ilgili müfredat ve özel koşullar, yapılacak sınavın ilanında ayrıca belirtilir.

2- Sınav komisyonu adaylardan bu müfredatta belirtilen hususlar dışından da uygulama talep edebilir.

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