TBMM 275 işçi alacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 275 işçi alımı yapılacaktır.
TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Aranan
Nitelikler Tablosu için tıklayınız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda
dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle
275 (ikiyüzyetmişbeş) sürekli işçi alınacaktır.
1- Başvuru şartları
a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine
İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile
engeli bulunmamak,
f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),
g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç
edilmemiş olmak,
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki
ünvanlara ilişkin özel şartları taşımak,
ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında
yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun
olmak.
2- Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri
Başvurular 14.10.2024 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak olup, 27.10.2024
Pazar günü saat 23:59'da sona erecektir.
3- Başvurunun yeri ve şekli
a. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya
Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
elektronik ortamda yapılacaktır.
b. Başvurular Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet
sitesi üzerinden alınacak olup, şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta, e-posta
vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c. Kariyer Kapısı sisteminde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme
yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
ç. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet
belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf formatında "Diğer Belgeleriniz"
alanında bulunan "Denklik Belgesi" kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
d. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik
olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik
şubesinden askerlik bilgilerini güncellemeleri, bilgileri güncellendikten sonra
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri içerisinde askerlikle
ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
e. Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı sisteminde mezuniyet bilgileri bulunmayan
adayların mağduriyet yaşamamaları için mezuniyetlerine ilişkin gerekli sistem
güncellemelerini mezun oldukları eğitim kurumlarından yapmaları gerekmektedir.
Başvuru tarihleri içerisinde mezuniyet bilgilerini sistemde güncellemeyen adayların
başvuruları gerçekleşemeyecektir.
f. Başvuru için ilgili meslek kodundan deneyim şartı (SGK prim gün sayısı)
aranan adaylar bu durumu belgelemek üzere, e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu
SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (İşyeri Ünvan Listeli) veya meslekle ilgili özel
ya da kamudaki çalışma belgesini pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" alanına
yükleyeceklerdir. Ayrıca çalışma belgesi beyan eden adayların beyan ettikleri
çalışma belgesinin işyeri yetkilisince imzalanması ve bu yetkiliye ait noter
tasdikli imza sirkülerini de "Diğer Belgeleriniz" alanına yüklenmesi gerekmektedir.
g. Adaylar, başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başvuru bilgilerinde
herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.
ğ. İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
h. Adaylar, ilan edilen kadro ve ünvanlardan sadece birine başvuruda bulunacaktır.
Birden fazla ünvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.
4- Kura tarihi ve yeri
Kura çekimi noter huzurunda 18.12.2024 tarihinde saat 10:00'da TBMM'de gerçekleştirilecektir.
Kura çekiminin canlı izleneceği internet adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr
"Duyurular" bölümünden yayımlanacaktır.
5- Asıl ve yedek aday listelerinin tespiti ve işe başlatılma
a. Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi
sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro
veya ünvan sayısının 10 (on) katı yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek
adaylara ilişkin liste Kurumun internet sitesinde (https://www.tbmm.gov.tr)
ilan edilecektir. Asıl ve yedek adaylar ilanda belirtilen belgeler ile başvuruda
bulundukları ünvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu
veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan
heyet raporunu şahsen veya posta yoluyla belirtilen süre içinde TBMM İnsan Kaynakları
Başkanlığına teslim edecektir. Bu ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde
olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b. Asıl ve yedek adayların ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının
değerlendirilmesinden sonra şartları taşıyan asıl adaylara yazılı olarak işe
başlatılma tebligatı gönderilecektir.
c. İlanda belirtilen şartları taşımayan, belirtilen süre içinde belgelerini
teslim etmeyen, on beş gün içinde işe başlamayan, yazılı olarak vazgeçen asıl
adaylar ile istifa eden ya da herhangi bir sebeple iş akdi feshedilenlerin yerine
kura sırasına göre şartları taşıyan yedek adaylara işe başlatılma tebligatı
gönderilecektir.
ç. Yedek listedeki adaylar, işe başlatılma işlemleri yapılmak üzere kendilerine
yapılan tebligatı teslim aldıkları tarihten itibaren belgeye dayalı zorlayıcı
bir mazereti olmaksızın on gün içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına başvuruda
bulunmadıkları takdirde işe başlatılma hakkını kaybeder.
d. Yedek aday listesi, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı
geçmemek üzere müteakip işçi alımı ilanına kadar geçerlidir.
e. İşe başlayan işçilerin yasal deneme süresi içerisinde başarısız veya yetersiz
bulunmaları durumunda iş sözleşmeleri feshedilecektir.
6. İtiraz
Adaylaritirazlarını, yapılacaktebligatlardanitibarenbeşiş günü içindegerekçelerinibelirtmeksuretiyle
TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla yapabilirler.
Usulüne uygun yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7. Gerçeğe aykırı beyan
a. Başvuru aşamasında veya sonradan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya
gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri ya da adaylarda bulunması gerekli nitelikleri
taşımadıkları anlaşılanlar işe başlatılmazlar. İşe başlatılmış olanların bu
durumlarının sonradan anlaşılması halinde iş akdi feshedilir.
b. İşe başlatılmış olanların gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe
aykırı belge ibraz ettikleri tespit edilenler hakkında Kurumca suç duyurusunda
bulunulur.
8. Diğer hususlar
a. Kurum gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir. Bu kapsamda değişiklik yapılması halinde buna ilişkin
duyuru www.tbmm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
b. İlan metninde belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
c. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde asıl veya yedek olarak belirlenen
adaylar, TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosunda yer alan şartları
taşımamaları halinde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. İletişim bilgileri
TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı
Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:2
Çankaya/ANKARA
İLANEN DUYURULUR 14.10.2024